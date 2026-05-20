Слухи о предзаказах Grand Theft Auto VI: розничные сети опережают официальный график Rockstar

В середине мая 2026 года игровое сообщество в очередной раз погрузилось в бурные обсуждения вокруг Grand Theft Auto VI. Поводом для новой волны слухов стали сообщения о возможном старте официальных предварительных заказов и долгожданном показе третьего трейлера, которые фанаты ожидали увидеть в понедельник, 18 мая. Хотя официального запуска продаж от самих разработчиков так и не произошло, розничные сети уже начали проявлять самостоятельную активность.

Инициатива европейских ритейлеров и реакция рынка

Один из пользователей под псевдонимом Equivalent-Fix-177 заметил, что сразу несколько европейских розничных магазинов начали предлагать предварительные заказы на физические копии игры. В частности, подобные предложения досрочно появились на сайтах торговых сетей в Дании и Италии. Скриншоты и подробности этой розничной инициативы геймеры активно обсуждают в специальной теме на платформе Reddit.

Эти кампании не были согласованы с издательством Take-Two Interactive или студией Rockstar Games, однако они наглядно демонстрируют, что крупные продавцы уже вовсю готовятся к масштабному осеннему релизу. Подобная суета в розничном секторе началась на фоне недавних слухов о технической утечке из американской сети Best Buy, где во внутренней рассылке упоминались именно эти майские даты. Постоянное ожидание новостей заставляет фанатов бурно реагировать на любые изменения в инфополе, особенно после того, как игра не попала на обложку свежего номера журнала Game Informer. Тем не менее крупные аналитики призывают не торопить события: полноценный запуск масштабной маркетинговой кампании ожидается только летом.

Железобетонная дата релиза и комментарии руководства

Несмотря на ложную тревогу с майскими предзаказами, игроки получили максимально веское подтверждение того, что сроки выхода проекта остаются неизменными. В своем недавнем интервью исполнительный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник официально подтвердил, что Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года. На прямой вопрос о сроках релиза глава компании твердо ответил, что день релиза полностью зафиксирован и объявлен официально, поэтому фанаты могут уверенно обводить эту дату в своих календарях. Полный текст этого заявления доступен в материале на VICE.

В ходе беседы Зельник также признал, что игра отстает от своего первоначального, глубоко внутреннего графика примерно на 18 месяцев, что указывает на изначальные скрытые планы выпустить проект еще весной 2025 года. Тем не менее издатель полностью уверен в текущем графике и заявляет, что игра не находится под угрозой очередного переноса. До релиза главного развлекательного продукта десятилетия остается ровно шесть месяцев, и проект готовится к выходу исключительно на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Подробный разбор заявлений руководства и хронологию переносов можно изучить в материале от игрового портала IGN, а составить личное представление о масштабах переноса можно в первоисточнике — официальном заявлении о переносе на сайте Rockstar Games.

В ожидании летней маркетинговой кампании предлагаем в очередной раз оценить атмосферу обновленного Вайс-Сити