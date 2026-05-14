Слухи о старте предзаказов GTA 6 взвинтили акции Take-Two, добавив компании почти $2 млрд капитализации

У GTA 6 до сих пор нет официально подтверждённой даты начала предварительных заказов, но утечка информации о возможном их открытии 18 мая привела к резкому росту акций Take-Two Interactive почти на 5%, увеличив рыночную капитализацию компании почти на 2 миллиарда долларов за считанные часы.

Движение началось с сообщений о преждевременно отправленном электронном письме от аффилированного партнёра по маркетплейсу, в котором говорилось о скором начале предварительных заказов на игру. Реакция рынка была незамедлительной: акции Take-Two подскочили на 10,79 долларов за акцию, достигнув отметки в 237,78 долларов. Даже несмотря на ожидания частичного снижения цен в течение дня, движение ясно показало, что ажиотаж вокруг игры выходит далеко за рамки форумов и социальных сетей — он уже достиг Уолл-стрит.

Следующие финансовые результаты Take-Two Interactive запланированы на четверг, 21 мая. В них компания, как ожидается, представит свой полный прогноз на следующий финансовый год, период, который, естественно, включает в себя запуск GTA 6. Аналитики и инвесторы с нетерпением ждут этих цифр, поскольку игра широко считается самым масштабным запуском в истории игровой индустрии.

Что касается самих предварительных заказов, ни Take-Two, ни Rockstar Games пока не подтвердили никакой официальной информации. Все пока остаётся в сфере спекуляций, порождённых утечкой электронного письма. Реакция финансового рынка на простой слух о предварительном заказе многое говорит об ожиданиях, возложенных на GTA 6.

Почти 2 миллиарда долларов дополнительной прибыли без официального объявления — это цифра, которую смогли бы получить лишь немногие развлекательные продукты, что подтверждает уникальное положение франшизы на мировом рынке.