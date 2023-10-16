СМИ: Netflix пыталась получить лицензию от Take-Two для разработки игры по вселенной Grand Theft Auto ©

Компания Netflix уже давно работает в сфере видеоигр, и, похоже, что гигант потокового вещания попытался поработать над игрой в серии Grand Theft Auto.

Согласно новому материалу, опубликованному в The Wall Street Journal, компания обсуждала планы по выпуску новой части серии, изначально разработанной Rockstar Games, на основе лицензионной сделки. Учитывая, что Netflix еще не выпустила ни одной крупной AAA-игры, скорее всего, это мог быть своеобразный спин-офф и может даже в другом жанре, но все же было бы интересно посмотреть, как другой разработчик возьмет на вооружение устоявшуюся формулу серии.

По словам собеседников, компания обсуждала планы по выпуску игры в рамках популярной серии экшенов Grand Theft Auto от Take-Two Interactive Software на основе лицензионного соглашения.

Официальный анонс Grand Theft Auto 6 еще не состоялся, но ее выход должен состояться не позднее марта 2025 года.