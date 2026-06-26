СМИ: предзаказы GTA 6 на PS5 в 6 раз превосходят Xbox, но дефицит консолей может помешать поиграть многим игрокам

Старт предзаказов Grand Theft Auto 6 обернулся не только рекордными цифрами, но и тревожными сигналами для всей индустрии. Игроки массово выбирают PlayStation 5, однако ритейлеры предупреждают, что консолей физически не хватит на всех желающих.
Согласно данным IGN, соотношение предзаказов GTA 6 на PS5 и Xbox Series X составляет 6:1 в пользу японской платформы. Этот дисбаланс объясняется как маркетинговым партнерством Rockstar с Sony, так и традиционно сильной пользовательской базой PlayStation.
Однако главная головная боль - не конкуренция платформ, а логистический кризис. В беседе с The Game Business представитель крупной сети розничных магазинов заявил, что поставщики не смогут обеспечить нужное количество PS5 и Xbox к ноябрю. Причина - все те же перебои с полупроводниками и комплектующими, которые преследуют отрасль последние годы.
Нам четко дали понять, что запрошенные объемы консолей мы не получим. В праздничный сезон спрос неизбежно превысит предложение, и многие покупатели уйдут ни с чем.
Опасения розницы подтверждают и производители. В Microsoft признают, что производственные мощности не успевают за аппетитами рынка, а в Sony прямо заявляют: стоимость компонентов выросла настолько, что каждая проданная PS5 приближает компанию к убыткам без нового повышения цен.
Эксперты опасаются, что дефицит вкупе с высокими ценами может серьезно остудить ажиотаж и снизить фактические продажи GTA 6 в первые недели, несмотря на рекордное количество оформленных предзаказов.
Нам пкшникам за них попереживать?
да, это еще один блог с ЖТА, не нервничаем ребят, делаем глубокий вдох и закрываем вкладку. Не губите своё здоровье стрессом.
А потом когда наиграются в гта 6, прикиньте сколько плоек пятых появится на авито 😂😂😂
Начали создавать искусственный дефицит чтобы покупали консольки по 800 баксов 😂
Поэтому, есть логичный выход из ситуации. Даже два:
1. Сразу же выпускайте на платформу PC. Тем самым, консольная нехватка будет решена. Но "🏴" это даст старт зелёному магазину.
2. Перенос игры, пока SONY, сделает достаточно консолей для всех желающих приобрести игру (Самый раздражающий вариант).