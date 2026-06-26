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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 883 оценки

СМИ: предзаказы GTA 6 на PS5 в 6 раз превосходят Xbox, но дефицит консолей может помешать поиграть многим игрокам

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Старт предзаказов Grand Theft Auto 6 обернулся не только рекордными цифрами, но и тревожными сигналами для всей индустрии. Игроки массово выбирают PlayStation 5, однако ритейлеры предупреждают, что консолей физически не хватит на всех желающих.

Согласно данным IGN, соотношение предзаказов GTA 6 на PS5 и Xbox Series X составляет 6:1 в пользу японской платформы. Этот дисбаланс объясняется как маркетинговым партнерством Rockstar с Sony, так и традиционно сильной пользовательской базой PlayStation.

Однако главная головная боль - не конкуренция платформ, а логистический кризис. В беседе с The Game Business представитель крупной сети розничных магазинов заявил, что поставщики не смогут обеспечить нужное количество PS5 и Xbox к ноябрю. Причина - все те же перебои с полупроводниками и комплектующими, которые преследуют отрасль последние годы.

Нам четко дали понять, что запрошенные объемы консолей мы не получим. В праздничный сезон спрос неизбежно превысит предложение, и многие покупатели уйдут ни с чем.

Опасения розницы подтверждают и производители. В Microsoft признают, что производственные мощности не успевают за аппетитами рынка, а в Sony прямо заявляют: стоимость компонентов выросла настолько, что каждая проданная PS5 приближает компанию к убыткам без нового повышения цен.

Эксклюзивные фишки GTA 6 на PlayStation 5 и PS5 Pro

Эксперты опасаются, что дефицит вкупе с высокими ценами может серьезно остудить ажиотаж и снизить фактические продажи GTA 6 в первые недели, несмотря на рекордное количество оформленных предзаказов.

Консоли 41 Индустрия 411
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Комментарии:  33
Ваш комментарий
Carissa7517
но дефицит консолей может помешать поиграть многим игрокам

Нам пкшникам за них попереживать?

16
Tommy451

да, это еще один блог с ЖТА, не нервничаем ребят, делаем глубокий вдох и закрываем вкладку. Не губите своё здоровье стрессом.

9
UralGames83Ru

А потом когда наиграются в гта 6, прикиньте сколько плоек пятых появится на авито 😂😂😂

6
vegas99

Начали создавать искусственный дефицит чтобы покупали консольки по 800 баксов 😂

5
Kasumi and Essex

Поэтому, есть логичный выход из ситуации. Даже два:

1. Сразу же выпускайте на платформу PC. Тем самым, консольная нехватка будет решена. Но "🏴" это даст старт зелёному магазину.

2. Перенос игры, пока SONY, сделает достаточно консолей для всех желающих приобрести игру (Самый раздражающий вариант).

4
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