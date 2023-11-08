Согласно Джейсону Шрайеру, Grand Theft Auto 6 официально представят на этой неделе, а трейлер покажут в декабре

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщает, что Rockstar Games планирует анонсировать следующую долгожданную игру Grand Theft Auto уже на этой неделе, по словам людей, знакомых с ее планами.

Компания планирует опубликовать трейлер Grand Theft Auto 6 в следующем месяце, чтобы отпраздновать 25-летие Rockstar, рассказали люди, попросившие остаться неназванными, поскольку у них нет разрешения выступать публично.

Ни одна видеоигра не вызвала большего энтузиазма среди фанатов и инвесторов, чем Grand Theft Auto 6, которая, как ожидается, станет одним из самых значительных развлекательных релизов десятилетия. Ее предшественница, Grand Theft Auto V, была продана тиражом более 185 миллионов копий и является второй самой продаваемой видеоигрой всех времен после Minecraft, в которую можно было играть на телефонах.