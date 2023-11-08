Согласно Джейсону Шрайеру, Grand Theft Auto 6 официально представят на этой неделе, а трейлер покажут в декабре

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщает, что Rockstar Games планирует анонсировать следующую долгожданную игру Grand Theft Auto уже на этой неделе, по словам людей, знакомых с ее планами.
Компания планирует опубликовать трейлер Grand Theft Auto 6 в следующем месяце, чтобы отпраздновать 25-летие Rockstar, рассказали люди, попросившие остаться неназванными, поскольку у них нет разрешения выступать публично.
Ни одна видеоигра не вызвала большего энтузиазма среди фанатов и инвесторов, чем Grand Theft Auto 6, которая, как ожидается, станет одним из самых значительных развлекательных релизов десятилетия. Ее предшественница, Grand Theft Auto V, была продана тиражом более 185 миллионов копий и является второй самой продаваемой видеоигрой всех времен после Minecraft, в которую можно было играть на телефонах.
Короче я так понял, что кто первый угадает, тот и авторитетный инсайдер
разве анонсы Rockstar не были всегда с трейлерами? что-то тут не сходится, да и слив был - все знают, что GTA6 существует, к чему просто анонс?
Не, вспомни анонс gta 5 тут ещё норм, куда шустрее всё чем с пятой частью. Хотя немного перепутал, трейлер через две недели был, но потом было затишье на год, ну тут в любом случае всё реще будет по итогу
В анонсе не может быть трейлера?
Никакого трейлера
https://www.playground.ru/gta_5/news/rockstar_games_anonsirovala_grand_theft_auto_5-434673
Незнаю как остальные части, но с гта 5 сначала кормили скринами, а трейлер позже появился
ГТА 6 существует просто потому что сайт гта 6 привязан к рокстар, но что удивительное с гта 7 доменом сайта тоже привязка к рокстар. а вот с гта 8 ничего нет
Интересно, а онлайн они оставят? Или оставят эту опцию только для гта 5.
Лучше бы весь упор был на сюжет
Конечно оставят. Столько бабла на годы вперед.
На годы? Нет не так - на десятилетия!!
Я тебя разочарую но пятерка изначально делалась под онлайн. И так же будет с 6 частью.
Ну наконец-то.
Вторник уже прошел. А значит новость опять фуфло
Значит вчерА анонс будет. Ждём.
Да да да
И выйдет сразу на ПК!
потом пиратскую тоже ждать
Не будет пиратской гта 6, сделают как последние кал оф дути с привязкой к интернету и серверам
Помню, когда-то ждал Ваську, а потом Саньку. Каким же глупым я тогда бил..))
Да ты зае...
Журналисты в геймдеве: нет тем для поста, напиши предполагаемую дату анонса гта 6
Довольно серьезное заявление от известного человека, особенно, на фоне постоянных провальных вбросов от ноунеймов... Хм, интересно =)
Это тот же инсайдер который каждый вторник в октябре обещал анонс? Или это уже другой?)
Ой, кто же это может быть? Кто же постоянно сливает ему точную инфу? Загадки...
Вброс и не более. Уже даже не смешно)
Как всегда, фейк
Где-то я это уже слышал.
Я тут смотрю люди ваще на голову ёбн... В этом году вообще ничего не светит, вы все больные на голову, от фейковых новостей GTA 6 уже тошнит, хочу что нибудь уже услышать про GTA 7
жму руку, как всех тут за нос водят, и люди верят же
Очередные сказки для лохов.
Очередной петушара со своими тупыми вангованиями. У кокстаров все делается по вторникам - выходы игр, трейлеры и анонсы. На этой неделе ничего не будет.