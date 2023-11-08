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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 801 оценка

Согласно Джейсону Шрайеру, Grand Theft Auto 6 официально представят на этой неделе, а трейлер покажут в декабре

monk70
Новости

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщает, что Rockstar Games планирует анонсировать следующую долгожданную игру Grand Theft Auto уже на этой неделе, по словам людей, знакомых с ее планами.

Компания планирует опубликовать трейлер Grand Theft Auto 6 в следующем месяце, чтобы отпраздновать 25-летие Rockstar, рассказали люди, попросившие остаться неназванными, поскольку у них нет разрешения выступать публично.

Ни одна видеоигра не вызвала большего энтузиазма среди фанатов и инвесторов, чем Grand Theft Auto 6, которая, как ожидается, станет одним из самых значительных развлекательных релизов десятилетия. Ее предшественница, Grand Theft Auto V, была продана тиражом более 185 миллионов копий и является второй самой продаваемой видеоигрой всех времен после Minecraft, в которую можно было играть на телефонах.

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Комментарии: 36
Ваш комментарий
Сергей Бочаров

Короче я так понял, что кто первый угадает, тот и авторитетный инсайдер

7
Snake Snaake Snaaaaaake

разве анонсы Rockstar не были всегда с трейлерами? что-то тут не сходится, да и слив был - все знают, что GTA6 существует, к чему просто анонс?

6
DenisVTR

Не, вспомни анонс gta 5 тут ещё норм, куда шустрее всё чем с пятой частью. Хотя немного перепутал, трейлер через две недели был, но потом было затишье на год, ну тут в любом случае всё реще будет по итогу

0
csander2025

В анонсе не может быть трейлера?

0
Lunersun

Никакого трейлера
https://www.playground.ru/gta_5/news/rockstar_games_anonsirovala_grand_theft_auto_5-434673

2
Manrin

Незнаю как остальные части, но с гта 5 сначала кормили скринами, а трейлер позже появился

1
KOCMOC42

ГТА 6 существует просто потому что сайт гта 6 привязан к рокстар, но что удивительное с гта 7 доменом сайта тоже привязка к рокстар. а вот с гта 8 ничего нет

0
вупсич пупсич

Интересно, а онлайн они оставят? Или оставят эту опцию только для гта 5.

2
Jarvis666

Лучше бы весь упор был на сюжет

9
cuckold

Конечно оставят. Столько бабла на годы вперед.

7
LIMITRON cuckold

На годы? Нет не так - на десятилетия!!

2
Тульский Поцик

Я тебя разочарую но пятерка изначально делалась под онлайн. И так же будет с 6 частью.

-2
VaZZers
2
Exies27

Ну наконец-то.

1
HellmaN69

Вторник уже прошел. А значит новость опять фуфло

1
CT3H

Значит вчерА анонс будет. Ждём.

0
Scorpion_GamePlay

Да да да

0
DenisVTR

И выйдет сразу на ПК!

0
ManchesteRR

потом пиратскую тоже ждать

1
chaospaladin ManchesteRR

Не будет пиратской гта 6, сделают как последние кал оф дути с привязкой к интернету и серверам

0
Imnogamer

Помню, когда-то ждал Ваську, а потом Саньку. Каким же глупым я тогда бил..))

0
AngrySukaFox

Да ты зае...

0
Xndr DeKoz

Журналисты в геймдеве: нет тем для поста, напиши предполагаемую дату анонса гта 6

0
Gamejoy

Довольно серьезное заявление от известного человека, особенно, на фоне постоянных провальных вбросов от ноунеймов... Хм, интересно =)

0
Raf9111

Это тот же инсайдер который каждый вторник в октябре обещал анонс? Или это уже другой?)

0
TAPAKAH222
по словам людей, знакомых с ее планами.

Ой, кто же это может быть? Кто же постоянно сливает ему точную инфу? Загадки...

-1
Гейб 30 процентный

Вброс и не более. Уже даже не смешно)

-1
SewAwOw

Как всегда, фейк

-1
Tiktotayou124

Где-то я это уже слышал.

-1
HITMAN 5

Я тут смотрю люди ваще на голову ёбн... В этом году вообще ничего не светит, вы все больные на голову, от фейковых новостей GTA 6 уже тошнит, хочу что нибудь уже услышать про GTA 7

-2
andreyTT

жму руку, как всех тут за нос водят, и люди верят же

-1
Vata killer

Очередные сказки для лохов.

-3
Тульский Поцик

Очередной петушара со своими тупыми вангованиями. У кокстаров все делается по вторникам - выходы игр, трейлеры и анонсы. На этой неделе ничего не будет.

-3