Согласно инсайдеру, новая часть Grand Theft Auto будет официально анонсирована в конце октября

По сети продолжают разноситься разного рода спекуляции на тему новой части культовой серии Grand Theft Auto. Разработчики из студии Rockstar Games официально подтвердили разработку игры еще в феврале 2022 года, но после этого новостей от создателей не поступало. Уже через месяц все может измениться, когда состоится полноценный анонс Grand Theft Auto 6.
На скорый официальный анонс намекает проверенный инсайдер с ником MarxxChris. Он уже давно отметился весьма правдивыми утечками по GTA 6, а также несколько раз сливал раньше времени анонсы других известных проектов. Если верить его заявлениям, Rockstar собирается официально показать следующую часть Grand Theft Auto уже в следующем месяце.
По данным инсайдера, Rockstar совместно с компанией Take-Two Interactive планирует анонсировать GTA 6 уже 26 октября. В этот день ожидается премьера дебютного трейлера игры с демонстрацией геймплейных кадров, а также небольшое интервью с разработчиками. Одновременно с этим в западных СМИ будут опубликованы первые детали игры, описывающие открытый мир, и будет объявлен год выхода игры, пока без точной даты релиза. Как отмечает инсайдер, дата релиза GTA 6 будет известна только в следующем году.
главное постоянно наугад даты говорить и когда-нибудь сработает
Реально, эти слухи уже бесят, тупо сами разрабы делают шумиху вокруг своей игры, главное что бы обсуждали их детище.
Так сейчас все так делают! ))) маркетинг - будь он проклят!!! )
Бред.
Ждём.
Так в официальных документах майкрософт,дату анонса прописали,с этих документов и инсайд,а документы подтвердили что подлинные,они до сих пор висят в инете,так что это уже можно сказать факт...
GTA 6 анонсируют завтра. Слух. Инсайд. Я ванга!
Ага такой же "достоверный и известный" инсайдер как billbil-kun, который пообещал переиздание Horizon Forbidden West на ПК и PS5 до конца октября, а на state of play ничего, а после Castlevania на Tokyo Game Show результат тоже известен. Добавим сюда постоянные "сливы" инсайдеров по silent hill 2 remake и ghost of tsushima на ПК. В итоге я скорее гадалке поверю.
Главное, чтоб там была интересная совместная игра, как в пятой👌 Топчик обновлён и готов💪
Мне вот чисто интересно, какие это утечки которые подтвердила рокстар? пост выдуманный самим автором! не верьте в подобную чушь! и да я такой ник впервые слышу!