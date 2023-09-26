Согласно инсайдеру, новая часть Grand Theft Auto будет официально анонсирована в конце октября ©

По сети продолжают разноситься разного рода спекуляции на тему новой части культовой серии Grand Theft Auto. Разработчики из студии Rockstar Games официально подтвердили разработку игры еще в феврале 2022 года, но после этого новостей от создателей не поступало. Уже через месяц все может измениться, когда состоится полноценный анонс Grand Theft Auto 6.

На скорый официальный анонс намекает проверенный инсайдер с ником MarxxChris. Он уже давно отметился весьма правдивыми утечками по GTA 6, а также несколько раз сливал раньше времени анонсы других известных проектов. Если верить его заявлениям, Rockstar собирается официально показать следующую часть Grand Theft Auto уже в следующем месяце.

По данным инсайдера, Rockstar совместно с компанией Take-Two Interactive планирует анонсировать GTA 6 уже 26 октября. В этот день ожидается премьера дебютного трейлера игры с демонстрацией геймплейных кадров, а также небольшое интервью с разработчиками. Одновременно с этим в западных СМИ будут опубликованы первые детали игры, описывающие открытый мир, и будет объявлен год выхода игры, пока без точной даты релиза. Как отмечает инсайдер, дата релиза GTA 6 будет известна только в следующем году.