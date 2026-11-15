Согласно инсайдеру Тому Хендерсону, получение платины в GTA 6 займет в среднем более 200 часов

Известный инсайдер Том Хендерсон (глава Insider Gaming) 15 ноября 2026 года сообщил в соцсети, что получение платинового трофея в Grand Theft Auto 6 в среднем займет более 200 часов.

Получение платинового трофея в GTA 6, вероятно, займет в среднем более 200 часов. Надеюсь, вам нравятся животные!

Связь между животными и платиновым трофеем в GTA 6 заключается в том, что система "зоологического компендиума", вероятно, станет одним из самых трудоемких требований для получения платины, напрямую влияя на общее время полного прохождения. Судя по всему, именно эта "зоологическая" составляющая серьезно раздует время на 100% прохождение и платину.

Для сравнения: полный комплеционистский проход GTA 5 обычно занимает около 90 часов, Red Dead Redemption 2 - порядка 196 часов. При этом история с частью побочного контента в GTA 6 у одного из руководителей Rockstar North Роба Нельсона заняла около 80 часов. Хендерсон, который уже много лет дает довольно точные сведения по Rockstar, намекает, что полный комплект трофеев будет заметно длиннее даже RDR2.