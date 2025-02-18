Согласно отчету, в GTA 6 можно будет создавать пользовательский контент, как в Fortnite и Roblox

Согласно новостному репортажу, Rockstar Games встретилась с некоторыми создателями контента из Roblox, Fortnite и GTA, чтобы обсудить возможность создания пользовательского контента в GTA 6.

Информация была опубликована изданием Digiday, которое упоминает трех анонимных инсайдеров, которые знают об этой встрече. Rockstar, по всей видимости, предоставит сообществу возможность «модифицировать игровую среду и ресурсы, чтобы перенести свою интеллектуальную собственность — и, возможно, свои собственные бренды — в виртуальную песочницу GTA», предположительно с возможностью делиться ими с другими пользователями.

В отчете говорится, что переговоры между создателями контента и Rockstar Games остаются открытыми, хотя неясно, какую выгоду получат первые от создания контента для GTA 6, помимо огромной известности, которую принесет практически гарантированный успех игры. Например, в вышеупомянутых Fortnite и Roblox можно получать часть дохода от продажи виртуальных предметов.

Очевидно, к этому слуху следует относиться с долей скепсиса, как и ко всем остальным слухам, окружающим игру. Однако интересно, что в 2023 году Rockstar Games приобрела Cfx.re — команду, стоящую за сообществами FiveM и RedM, посвященными ролевым играм и созданию контента для GTA Online и Red Dead Online, что может быть напрямую связано с возможным творческим режимом в многопользовательском компоненте GTA 6, который, в любом случае, уже присутствует в GTA Online, пусть и в ограниченном виде.