Согласно отчету, в GTA 6 можно будет создавать пользовательский контент, как в Fortnite и Roblox

Согласно новостному репортажу, Rockstar Games встретилась с некоторыми создателями контента из Roblox, Fortnite и GTA, чтобы обсудить возможность создания пользовательского контента в GTA 6.
Информация была опубликована изданием Digiday, которое упоминает трех анонимных инсайдеров, которые знают об этой встрече. Rockstar, по всей видимости, предоставит сообществу возможность «модифицировать игровую среду и ресурсы, чтобы перенести свою интеллектуальную собственность — и, возможно, свои собственные бренды — в виртуальную песочницу GTA», предположительно с возможностью делиться ими с другими пользователями.
В отчете говорится, что переговоры между создателями контента и Rockstar Games остаются открытыми, хотя неясно, какую выгоду получат первые от создания контента для GTA 6, помимо огромной известности, которую принесет практически гарантированный успех игры. Например, в вышеупомянутых Fortnite и Roblox можно получать часть дохода от продажи виртуальных предметов.
Очевидно, к этому слуху следует относиться с долей скепсиса, как и ко всем остальным слухам, окружающим игру. Однако интересно, что в 2023 году Rockstar Games приобрела Cfx.re — команду, стоящую за сообществами FiveM и RedM, посвященными ролевым играм и созданию контента для GTA Online и Red Dead Online, что может быть напрямую связано с возможным творческим режимом в многопользовательском компоненте GTA 6, который, в любом случае, уже присутствует в GTA Online, пусть и в ограниченном виде.
cюжетку только пройду скорее всего
так как в онлайне надо обязательно играть с друзьями, или сейчас можно гта 5 онлайн проходить миссии в соло?там вроде тоже есть какой то сюжет
Никак нет сэр,полно одиночного контента и все сюжетка.
Про интерес сюжета кнч отдельная тема
расскажи?)а то я не видел на ютубе обзоры тип сюжета в онлайне
В 5ке же тоже можно было или что там?
они давно просекли что создатели серверов гтарп рубят куча бабла на донате, поэтому будет круто если они замутят свой оф.рп, да и я сам донатил в гтарп
ну зачем ты так сразу уж
я вроде знаю у тебя бизнес какой то есть(коммент видел)
а тот может получает 25-30к и для него 5к потерять на донаты потеря потерь
у всех же разные цели в жизни
разные фин возможности
или может он тоже богат, просто не видит смысла в донатах как таковых
бывают же ситуации, когда человек получает больше 200к в месяц, но на брендовую одежду не хочет тратиться, хотя по факту может
ну крч мысль надеюсь ясна
Естественно понимаю, я сам было время делал 30к, правда я их делал за 1 день ( делая мемы для одного Тарасова ) и потом оставшиеся 30 дней просто играл, а кормили/одевали меня родаки, итого 30к тратил чисто на Алик и ещё на донат в расте оставался ( там 300₽ в неделю випка была )) так что я тоже был бедным в какой-то степени.
Да и донат 5к это много, у меня в валоранте 1 автомат скин стоит 3к, ну и нож за 6к ))) в остальном это пропуски за 10$ на сезон типо Марвел апекс фортнайт, ща в расте ещё купил випку на серваке за 2к, так что донатить не нужно много, даже чел с 30к ЗП может это позволить.
Все деньги уходят на самом деле на реал жизнь, ремонт, 15 доставок еды в месяц, одежда, машина, жена, вот там тратится сотни и сотни тысяч в месяц, донат в этом случае это тупо копейки.
кого ты слушаешь. даже по разговору понятно что он брехло из секты инфоцыган.