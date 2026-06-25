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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 867 оценок

Согласно сайту PlayStation, GTA 6 запрещена в России, Китае и ряде других стран

monk70 monk70

Предстоящая приключенческая игра с открытым миром от Rockstar Games, GTA 6, по всей видимости, запрещена в России, Китае и ряде других стран.

На официальном сайте PlayStation появился новый раздел часто задаваемых вопросов (FAQ), содержащий подробную информацию о бесплатном месяце GTA+ при предварительном заказе цифровой версии предстоящей приключенческой игры с открытым миром. Судя по критериям участия в акции, GTA 6 запрещена в ряде стран, включая Россию и Китай.

Список стран, где GTA 6, по всей видимости, запрещена, можно увидеть ниже:

  • Российская Федерация
  • Китай
  • Бахрейн
  • Кувейт
  • Ливан
  • Оман
  • Катар
  • Тайвань

Таким образом, жители указанных стран не смогут приобрести физическую или цифровую копию GTA 6 в авторизованных магазинах. Однако, скорее всего, игроки смогут импортировать физические копии через неофициальные каналы. Кроме того, цифровые копии можно будет приобрести в магазинах PlayStation или Xbox, принадлежащих регионам, где игра будет официально продаваться.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Индустрия 405
33
48
Комментарии:  48
Ваш комментарий
North235

Я бы удивился, если бы её не запретили у нас, где в последнее время запрещают буквально всё.

26
Denis Kyokushin

На торренте разрешена будет

15
WishfulWynne

Запретили то кто Рокстары или дед ссыкло ? 🤔

13
QueasyRush

прикольно, обрубили продажи на 1\4 части суши, 25-30% мира

12
Капитан Over Прайс

а северной корее можно?

10
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