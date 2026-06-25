Согласно сайту PlayStation, GTA 6 запрещена в России, Китае и ряде других стран

Предстоящая приключенческая игра с открытым миром от Rockstar Games, GTA 6, по всей видимости, запрещена в России, Китае и ряде других стран.
На официальном сайте PlayStation появился новый раздел часто задаваемых вопросов (FAQ), содержащий подробную информацию о бесплатном месяце GTA+ при предварительном заказе цифровой версии предстоящей приключенческой игры с открытым миром. Судя по критериям участия в акции, GTA 6 запрещена в ряде стран, включая Россию и Китай.
Список стран, где GTA 6, по всей видимости, запрещена, можно увидеть ниже:
- Российская Федерация
- Китай
- Бахрейн
- Кувейт
- Ливан
- Оман
- Катар
- Тайвань
Таким образом, жители указанных стран не смогут приобрести физическую или цифровую копию GTA 6 в авторизованных магазинах. Однако, скорее всего, игроки смогут импортировать физические копии через неофициальные каналы. Кроме того, цифровые копии можно будет приобрести в магазинах PlayStation или Xbox, принадлежащих регионам, где игра будет официально продаваться.
Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Я бы удивился, если бы её не запретили у нас, где в последнее время запрещают буквально всё.
На торренте разрешена будет
Запретили то кто Рокстары или дед ссыкло ? 🤔
прикольно, обрубили продажи на 1\4 части суши, 25-30% мира
а северной корее можно?