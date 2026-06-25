Согласно сайту PlayStation, GTA 6 запрещена в России, Китае и ряде других стран

Предстоящая приключенческая игра с открытым миром от Rockstar Games, GTA 6, по всей видимости, запрещена в России, Китае и ряде других стран.

На официальном сайте PlayStation появился новый раздел часто задаваемых вопросов (FAQ), содержащий подробную информацию о бесплатном месяце GTA+ при предварительном заказе цифровой версии предстоящей приключенческой игры с открытым миром. Судя по критериям участия в акции, GTA 6 запрещена в ряде стран, включая Россию и Китай.

Список стран, где GTA 6, по всей видимости, запрещена, можно увидеть ниже:

Российская Федерация

Китай

Бахрейн

Кувейт

Ливан

Оман

Катар

Тайвань

Таким образом, жители указанных стран не смогут приобрести физическую или цифровую копию GTA 6 в авторизованных магазинах. Однако, скорее всего, игроки смогут импортировать физические копии через неофициальные каналы. Кроме того, цифровые копии можно будет приобрести в магазинах PlayStation или Xbox, принадлежащих регионам, где игра будет официально продаваться.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.