Согласно утечке, в Grand Theft Auto 6 будет намного больше доступных для посещения зданий ©

Новая утечка, связанная с крупным проектом Rockstar Games, возможно, подтвердила одно из геймплейных улучшений, которого так ждали поклонники Grand Theft Auto. Согласно последнемй информации о GTA 6, в следующей части серии Rockstar ожидает долгожданную особенность.

Одной из главных особенностей GTA VI станет количество доступных зданий. Это будет напрямую связано с кражами и грабежами, одними из основных элементов основного игрового процесса игры. На данный момент из утечек стало известно, что помимо типичных для GTA зданий баров, клубов, ресторанов и стриптиз-клубов, игроки смогут заходить в новые помещения, такие как ломбарды, супермаркеты, квартиры и прачечные.

Интересно, что ломбарды, похоже, связаны с еще одной вернувшейся из GTA V особенностью геймплея - ограблениями. Только на этот раз они станут более совершенными.

Это напрямую связано с кражами и грабежами - одними из основных элементов геймплея игры. Интересно, что оба главных героя, Джейсон и Люсия, имеют "сумки для награбленного", куда можно складывать деньги, золото и другие предметы. Кроме того, появится возможность грабить транспортные средства.

Конечно, скорее всего, существует еще больше геймплейных механик, которые не попали в утечки, так что это лишь верхушка айсберга в отношении возможностей GTA 6.

Официальных заявлений пока нет, но если все вышесказанное будет подтверждено самой компанией-разработчиком, то в GTA 6 будет больше посещаемых зданий, чем в любой другой части серии на сегодняшний день. Последняя утечка, появившаяся в сети спустя год после нашумевших утечек, содержит около шестидесяти страниц документа, в котором сообщается о мультиплеере, движке, транспортных средствах, оружии и многом другом. После появления сомнительного слуха о том, что GTA 6 будет стоить $150 при запуске, утечки о следующей главе грандиозной франшизы Rockstar Games не прекращаются.

Что касается того, когда поклонники смогут познакомиться с игрой, то пока Rockstar даже официально не анонсировала GTA VI, но комментарии генерального директора Take-Two позволили предположить, что игра может выйти уже в 2024 году.