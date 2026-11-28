Спустя более недели после выхода Grand Theft Auto VI некоторые владельцы PlayStation 5 по-прежнему сталкиваются с регулярными вылетами игры, сопровождающимися кодом ошибки CE-108255-1. Теперь стало известно, что индийское подразделение Sony осведомлено о проблеме и занимается её расследованием.

Пользователь под ником Altruistic-Swan-3958 опубликовал скриншот ответа службы поддержки Sony India, который ему удалось получить после нескольких дней попыток устранить проблему, неоднократных телефонных звонков и переписки с представителями компании.

По словам пользователя, в письменном ответе Sony подтвердила, что получила жалобы на ошибку CE-108255-1 от нескольких владельцев консолей, а технические специалисты компании уже занимаются выяснением причин её возникновения. При этом дополнительных способов устранения неполадки на данный момент нет.

Автор публикации отметил, что столкнулся с проблемой ещё в день выхода GTA VI. По его словам, если бы Sony с самого начала сообщила о том, что ей известно о неполадке и ведётся расследование, он был бы готов дождаться исправления.

Другие пользователи продолжают сообщать об аналогичных проблемах. Некоторые игроки сталкиваются с вылетами во время вступительных роликов или первого автоматического сохранения, причём переустановка игры и даже сброс консоли до заводских настроек не всегда помогают.

Согласно официальной документации PlayStation, код CE-108255-1 указывает на сбой в работе игры или приложения. Однако пока неизвестно, связаны ли вылеты GTA VI с ошибками в самой игре, системным программным обеспечением PS5 или аппаратными особенностями отдельных консолей.