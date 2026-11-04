Sony обещает раскрыть "больше информации" о Grand Theft Auto 6 ближе к релизу

Официальный блог PlayStation опубликовал подробный гайд по покупке и предзагрузке Grand Theft Auto 6, в конце которого оставил интригующее послание для фанатов. Представитель платформы официально заявил: «Мы будем делиться новой информацией о Grand Theft Auto 6 по мере приближения к 19 ноября». Материал вышел сразу после того, как студия Rockstar Games огласила официальные технические требования для предзагрузки, согласно которым игра потребует 212 ГБ свободного места на накопителе.

Инструкция в блоге Sony выглядит стандартно, однако финальная ремарка о регулярных обновлениях информации вызвала бурную реакцию в индустрии. В игровом сообществе мгновенно начались обсуждения грядущих анонсов. Sony и Rockstar связывают тесные маркетинговые узы — в частности, расширенная презентация игры, доступная на Netflix, была полностью записана на PlayStation 5. Фраза о «новых деталях» именно от лица PlayStation указывает на готовящийся совместный анонс.

Эксперты и геймеры сходятся во мнении, что в этот период Sony раскроет технические преимущества GTA 6 для PlayStation 5 Pro. Игра уже получила официальную маркировку «PS5 Pro Enhanced» в цифровом магазине PS Store, а утечки от ритейлеров обещают владельцам Pro-версии повышенное разрешение, более четкую графику и стабильную частоту кадров.

До сих пор авторы GTA 6 официально не раскрывали целевое разрешение и частоту кадров на консолях. В сети долгое время циркулируют слухи, что базовые PS5 и Xbox Series X могут не потянуть режим 60 FPS на старте. Таким образом, готовящиеся публикации от Sony должны дать финальный ответ на то, как именно железо нового поколения справится с масштабным бесшовным миром штата Леонида.