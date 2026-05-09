Sony, по всей видимости, уверена в ноябрьском релизе GTA 6 - компания запустила первый этап продвижения

PlayStation запустила первый этап рекламной кампании GTA 6. Владельцы PlayStation 4 получают электронные письма, в которых Sony призывает их обновиться до PlayStation 5. Вся кампания, конечно же, привязана к релизу Grand Theft Auto 6 и говорит об одном — корпорация хочет подготовить игроков к ноябрьскому выходу проекта Rockstar Games.

Но это ещё не всё. Геймеры сообщают, что Sony также рассылает личные сообщения через PlayStation Network напрямую пользователям PS4. Компания напоминает им о PlayStation 5 и одновременно подчёркивает грядущую GTA 6 как одну из важнейших причин для обновления.

Ситуация становится ещё интереснее, если взглянуть на предыдущие действия PlayStation. Sony не использовала подобный подход при запуске Saros, и даже для Marvel's Wolverine не запускала столь масштабную рекламную кампанию. GTA 6 явно была выбрана как игра, которая в конечном итоге убедит многих геймеров купить PS5.

Сообщество делает из этого один вывод: Sony запустила маркетинговую кампанию для GTA 6, потому что получила одобрение от Take-Two. Геймеры убеждены, что если бы Rockstar Games планировала ещё один перенос, японская корпорация не вкладывала бы сейчас средства в столь агрессивное продвижение новой Grand Theft Auto.