Sony, по всей видимости, уверена в ноябрьском релизе GTA 6 - компания запустила первый этап продвижения

PlayStation запустила первый этап рекламной кампании GTA 6. Владельцы PlayStation 4 получают электронные письма, в которых Sony призывает их обновиться до PlayStation 5. Вся кампания, конечно же, привязана к релизу Grand Theft Auto 6 и говорит об одном — корпорация хочет подготовить игроков к ноябрьскому выходу проекта Rockstar Games.
Но это ещё не всё. Геймеры сообщают, что Sony также рассылает личные сообщения через PlayStation Network напрямую пользователям PS4. Компания напоминает им о PlayStation 5 и одновременно подчёркивает грядущую GTA 6 как одну из важнейших причин для обновления.
Ситуация становится ещё интереснее, если взглянуть на предыдущие действия PlayStation. Sony не использовала подобный подход при запуске Saros, и даже для Marvel's Wolverine не запускала столь масштабную рекламную кампанию. GTA 6 явно была выбрана как игра, которая в конечном итоге убедит многих геймеров купить PS5.
Сообщество делает из этого один вывод: Sony запустила маркетинговую кампанию для GTA 6, потому что получила одобрение от Take-Two. Геймеры убеждены, что если бы Rockstar Games планировала ещё один перенос, японская корпорация не вкладывала бы сейчас средства в столь агрессивное продвижение новой Grand Theft Auto.
А они типа могут быть не уверены в успехе?Что за нелепая шутка.Я хоть и не люблю ГТА,но даже я признаю,что эта хренотень заберёт все награды.Фанаты засрут все номинации это очевидно.)Оближут её с ног до головы и не найдут ни одного недостатка.
Первый шажок к началу полноценной рекламной кампании. До конца мая ещё и третий трейлер дропнут, возможно, предзаказы откроют
Потому что сонекалычем вряд ли кого то сейчас заманишь, только сою))
уже даже сама sony рекламирует гта, пока сами роки не могут предоставить хотя бы третий трейлер
пришло время)