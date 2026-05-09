ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 781 оценка

Sony, по всей видимости, уверена в ноябрьском релизе GTA 6 - компания запустила первый этап продвижения

monk70 monk70

PlayStation запустила первый этап рекламной кампании GTA 6. Владельцы PlayStation 4 получают электронные письма, в которых Sony призывает их обновиться до PlayStation 5. Вся кампания, конечно же, привязана к релизу Grand Theft Auto 6 и говорит об одном — корпорация хочет подготовить игроков к ноябрьскому выходу проекта Rockstar Games.

Но это ещё не всё. Геймеры сообщают, что Sony также рассылает личные сообщения через PlayStation Network напрямую пользователям PS4. Компания напоминает им о PlayStation 5 и одновременно подчёркивает грядущую GTA 6 как одну из важнейших причин для обновления.

Ситуация становится ещё интереснее, если взглянуть на предыдущие действия PlayStation. Sony не использовала подобный подход при запуске Saros, и даже для Marvel's Wolverine не запускала столь масштабную рекламную кампанию. GTA 6 явно была выбрана как игра, которая в конечном итоге убедит многих геймеров купить PS5.

+ ещё 1 картинка

Сообщество делает из этого один вывод: Sony запустила маркетинговую кампанию для GTA 6, потому что получила одобрение от Take-Two. Геймеры убеждены, что если бы Rockstar Games планировала ещё один перенос, японская корпорация не вкладывала бы сейчас средства в столь агрессивное продвижение новой Grand Theft Auto.

Консоли Индустрия
13
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Пейн Лох Забуза Бог

А они типа могут быть не уверены в успехе?Что за нелепая шутка.Я хоть и не люблю ГТА,но даже я признаю,что эта хренотень заберёт все награды.Фанаты засрут все номинации это очевидно.)Оближут её с ног до головы и не найдут ни одного недостатка.

12
klitor_lizator

Первый шажок к началу полноценной рекламной кампании. До конца мая ещё и третий трейлер дропнут, возможно, предзаказы откроют

5
Johnny Rotten
Sony не использовала подобный подход при запуске Saros, и даже для Marvel's Wolverine

Потому что сонекалычем вряд ли кого то сейчас заманишь, только сою))

5
Господин Лидер Мур

уже даже сама sony рекламирует гта, пока сами роки не могут предоставить хотя бы третий трейлер

2
kedmaker

пришло время)

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ