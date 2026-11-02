Sony поспешно пытается закрыть все дыры в безопасности PS5 и выпускает еще одно обновление консоли к выходу GTA 6

С наступлением ноября игровая индустрия официально вступила в месяц релиза Grand Theft Auto 6. На фоне скорой премьеры экшена в открытом мире Sony заметно активизировала меры по защите своей платформы из-за постоянных взломов. Для PlayStation 5 вышло очередное системное обновление, нацеленное на закрытие уязвимостей в преддверии запуска главного блокбастера десятилетия.

Свежий апдейт под номером 26.07-14.22.00 уже доступен для загрузки. В официальном списке изменений производитель ограничился традиционно формулировкой: «В системное программное обеспечение внесены исправления, касающиеся безопасности». Примечательно, что это уже вторая заплатка безопасности за последние десять дней — предыдущий патч аналогичной направленности (26.07-14.20.00) вышел чуть больше недели назад. На данный момент установка обновления не является строго обязательной, однако доступ к сетевым функциям в ближайшее время может потребоваться обновить.

Столь частый выпуск прошивок профильные напрямую связывают с активностью сообщества джейлбрейка и моддинга PS5. В последние недели на хакерской сцене наметились подвижки по поиску эксплойтов, позволяющих запускать кастомизировать всю систему консоли и устанавливать пиратские игры.

Для Sony защита консоли накануне 19 ноября стала задачей наивысшего приоритета. Хотя GTA 6 разрабатывается сторонней студией Rockstar Games и выходит также на консолях Microsoft, проект гарантированно станет самым кассовым релизом в истории поколения PlayStation 5. Японский платформодержатель стремится сделать всё возможное, чтобы исключить любые риски взлома на старте и защитить многомиллионные доходы от цифровых продаж и комиссий.

Не исключено, что в оставшиеся до релиза две с половиной недели Sony может выпустить еще несколько апдейтов для укрепления защиты системы. Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.