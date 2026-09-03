ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 141 оценка

Sony представила два лимитированных геймпада DualSense в стиле Grand Theft Auto 6

monk70 monk70

Sony анонсировала два коллекционных беспроводных контроллера DualSense, созданных совместно с Grand Theft Auto 6. Новинки вдохновлены атмосферой современного Вайс-Сити и поступят в продажу 19 ноября.

По словам компании, оба геймпада получили мерцающее перламутровое покрытие, текстурированные элементы с узором пальмовых листьев и официальный брендинг Grand Theft Auto 6. Дизайн должен передать роскошь, неоновую эстетику и курортный стиль культового города из будущей игры Rockstar Games.

Предварительные заказы откроются 10 сентября. Приобрести лимитированные DualSense можно будет через PlayStation Direct, а также у ряда официальных розничных партнёров.

Пока Sony не раскрыла стоимость контроллеров и не сообщила, будут ли они доступны во всех регионах.

Консоли 62 Трейлеры 17
27
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
Крококусь

что то скучновато) почему бы не стилизовать стики под соски Люси и яйца Джейсона или наоборот, у кото там что в приоритете))

12
Jedgar Winterbrook

Какая игра, такие геймпады

10
Contra750

гейпады отстой, даже не представляю как в шутерах можно целиться стиком вместо мыши

5
Fatcannabis

30 фпс

5
Grek028

такой колхоз честно никогда не понимал

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ