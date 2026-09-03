Sony представила два лимитированных геймпада DualSense в стиле Grand Theft Auto 6

Sony анонсировала два коллекционных беспроводных контроллера DualSense, созданных совместно с Grand Theft Auto 6. Новинки вдохновлены атмосферой современного Вайс-Сити и поступят в продажу 19 ноября.
По словам компании, оба геймпада получили мерцающее перламутровое покрытие, текстурированные элементы с узором пальмовых листьев и официальный брендинг Grand Theft Auto 6. Дизайн должен передать роскошь, неоновую эстетику и курортный стиль культового города из будущей игры Rockstar Games.
Предварительные заказы откроются 10 сентября. Приобрести лимитированные DualSense можно будет через PlayStation Direct, а также у ряда официальных розничных партнёров.
Пока Sony не раскрыла стоимость контроллеров и не сообщила, будут ли они доступны во всех регионах.
что то скучновато) почему бы не стилизовать стики под соски Люси и яйца Джейсона или наоборот, у кото там что в приоритете))
Какая игра, такие геймпады
гейпады отстой, даже не представляю как в шутерах можно целиться стиком вместо мыши
30 фпс
такой колхоз честно никогда не понимал