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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 864 оценки

Sony удалила большинство упоминаний о том, что GTA 6 "лучше всего играется" на PS5

monk70 monk70

Сегодня Sony запустила масштабную кампанию, заявив, что GTA 6 «лучше всего играется на PS5». Казалось, это начало маркетингового альянса между владельцем платформы и Rockstar, но почти все упоминания с тех пор были удалены из социальных сетей.

Оригинальный пост в блоге PS остался и сохранил ту же формулировку, но видео на YouTube, пост на X, пост в Instagram, пост на Bluesky и другие были удалены.

Sony упоминала, что благодаря «тесному сотрудничеству» между и разработчиком Rockstar Games, этот масштабный экшен с открытым миром «лучше всего играется на PS5, используя преимущества иммерсивных функций PS5 для обеспечения глубоко захватывающего одиночного режима после запуска 19 ноября».

Консоли 35 Индустрия 400
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Комментарии:  15
Ваш комментарий
Дракоша Соулслайкович

Удалили ибо через пару месяцев на Пк релиз)

12
Ответынамоикоментынечитаю

Просто не толерантно... я хоть и играть не буду в такую гадость, но всем советую делать это на дуалсенсе иначе -50% восприятия атмосферы игры.

10
Маслохищник

В стиме лучше играется

5
Dunovo

Потому что обе консоли идентичный,плюс не малую роль играет сам телек.

4
Retro_Gamer

Базовой PS5 для поддержания производительности на уровне Xbox Series X придётся резать разрешение, эффекты или детализацию при равной нагрузке на GPU, т.к. всё упирается в её проц.

И да, нет поддержки Mesh Shaders и VRR на системном уровне, реализовывать эти технологии приходится окольными путями и работают они там хуже.

Никакое тесное сотрудничество с Rockstar это не исправит.

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