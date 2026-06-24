Sony удалила большинство упоминаний о том, что GTA 6 "лучше всего играется" на PS5

Сегодня Sony запустила масштабную кампанию, заявив, что GTA 6 «лучше всего играется на PS5». Казалось, это начало маркетингового альянса между владельцем платформы и Rockstar, но почти все упоминания с тех пор были удалены из социальных сетей.
Оригинальный пост в блоге PS остался и сохранил ту же формулировку, но видео на YouTube, пост на X, пост в Instagram, пост на Bluesky и другие были удалены.
Sony упоминала, что благодаря «тесному сотрудничеству» между и разработчиком Rockstar Games, этот масштабный экшен с открытым миром «лучше всего играется на PS5, используя преимущества иммерсивных функций PS5 для обеспечения глубоко захватывающего одиночного режима после запуска 19 ноября».
Удалили ибо через пару месяцев на Пк релиз)
Просто не толерантно... я хоть и играть не буду в такую гадость, но всем советую делать это на дуалсенсе иначе -50% восприятия атмосферы игры.
В стиме лучше играется
Потому что обе консоли идентичный,плюс не малую роль играет сам телек.
Базовой PS5 для поддержания производительности на уровне Xbox Series X придётся резать разрешение, эффекты или детализацию при равной нагрузке на GPU, т.к. всё упирается в её проц.
И да, нет поддержки Mesh Shaders и VRR на системном уровне, реализовывать эти технологии приходится окольными путями и работают они там хуже.
Никакое тесное сотрудничество с Rockstar это не исправит.