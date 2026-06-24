Sony удалила большинство упоминаний о том, что GTA 6 "лучше всего играется" на PS5

Сегодня Sony запустила масштабную кампанию, заявив, что GTA 6 «лучше всего играется на PS5». Казалось, это начало маркетингового альянса между владельцем платформы и Rockstar, но почти все упоминания с тех пор были удалены из социальных сетей.

Оригинальный пост в блоге PS остался и сохранил ту же формулировку, но видео на YouTube, пост на X, пост в Instagram, пост на Bluesky и другие были удалены.

Sony упоминала, что благодаря «тесному сотрудничеству» между и разработчиком Rockstar Games, этот масштабный экшен с открытым миром «лучше всего играется на PS5, используя преимущества иммерсивных функций PS5 для обеспечения глубоко захватывающего одиночного режима после запуска 19 ноября».