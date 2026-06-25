Sony уточнила условия акции для GTA 6 - не все игроки смогут получить месяц GTA+

На официальном сайте PlayStation появился новый раздел FAQ, посвящённый бонусам за предварительный заказ цифровой версии GTA 6. В опубликованных условиях акции пользователи обратили внимание на список регионов, которые не участвуют в программе с бесплатным месяцем подписки GTA+.

Судя по информации на сайте, предложение распространяется не на все страны. При этом речь идёт именно о бонусной акции, а не о доступности самой игры. На данный момент ни Rockstar Games, ни Sony Interactive Entertainment не сообщали о каких-либо изменениях в планах по выпуску GTA 6 на отдельных рынках.

Появление новых деталей быстро привлекло внимание сообщества. Интерес к проекту остаётся чрезвычайно высоким, поэтому даже обновления справочных материалов и условий предзаказа становятся поводом для активных обсуждений среди игроков.

Бесплатный месяц GTA+ является одним из бонусов, который получат покупатели цифровой версии игры в участвующих регионах. Подписка предоставляет различные преимущества в экосистеме Grand Theft Auto, включая дополнительный контент и внутриигровые бонусы.

Тем временем GTA 6 продолжает оставаться главным релизом ближайших лет. После открытия предзаказов и публикации новых материалов внимание аудитории приковано к каждой детали, связанной с игрой. Очередное обновление информации на сайте PlayStation стало ещё одним напоминанием о масштабах ожидания вокруг новой части культовой серии Rockstar Games.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.