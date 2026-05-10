Sony записала GTA VI в свои игры - но это просто маркетинг

В свежем финансовом отчёте Sony обнаружилась деталь, которая ненадолго взбудоражила игроков: Grand Theft Auto VI показали в слайде среди проектов внутренних студий PlayStation. Выглядит так, будто Rockstar Games внезапно вошла в состав PlayStation Studios. Разумеется, это не так.

Объяснение проще: Sony является основным маркетинговым партнёром GTA VI. Соглашение с Take-Two Interactive даёт PlayStation права на совместное продвижение игры — рекламные материалы, бандлы с консолями, возможно, временную эксклюзивность какого-то контента. Детали сделки не раскрываются, но масштаб понятен: GTA VI — крупнейший релиз ближайших лет, и Sony рассчитывает продать под него огромное количество PS5.

Именно этим объясняется появление игры в отчёте для инвесторов. Юридически GTA VI не становится эксклюзивом PlayStation в том смысле, в каком им являются God of War или Spider-Man. Но с точки зрения бизнес-подачи Sony явно хочет, чтобы акционеры воспринимали проект почти как свой. Аккаунт GTAVI_Countdown в X сформулировал это прямо: «Они действительно относятся к этой игре как к эксклюзиву, потому что понимают, что благодаря ей продадут огромное количество консолей PS5».

Есть и второй момент, который заметили игроки. Появление GTA VI в финансовой презентации Sony восприняли как сигнал, что компания не ждёт нового переноса. Ожидаемая дата релиза — 19 ноября 2026 года — в документе не названа прямо, но сам факт включения игры в плановые материалы намекает: Sony исходит из того, что релиз состоится в этом году. Никаких официальных подтверждений от Rockstar или Take-Two этому нет, но маркетинговые партнёры обычно синхронизируются по срокам.

Контекст здесь такой: Sony сейчас осторожничает с прогнозами по PS6 из-за цен на память, а параллельно делает ставку на GTA VI как на способ удержать и расширить базу PS5 перед переходом на следующее поколение. Логично: если консоль покупают ради GTA VI, её не бросят через год ради PS6.