Сообщается, что маркетинговая кампания GTA 6 может обойтись в $150 млн

Маркетинговая кампания GTA 6 в Майами сталкивается с новыми препятствиями. Оказывается, не только местная полиция скептически отнеслась к идее продвижения грядущей игры от Rockstar Games. К числу противников этой затеи присоединились чиновники округа Майами-Дейд, опасающиеся, что сотрудничество с создателями Grand Theft Auto может навредить имиджу города.

Как сообщает издание The Miamian, споры вызвали планы по превращению некоторых общественных объектов в локации, стилизованные под вымышленный Вайс-Сити. Rockstar намерена задействовать в своей кампании такие объекты, как Международный аэропорт Майами и станции системы Metromover. Всё это призвано ещё больше стереть грань между реальным городом и его виртуальным аналогом.

Однако не всех устраивает идея участия города в продвижении продукта, в котором преступность и насилие играют ключевую роль. Одним из самых ярых критиков инициативы стал комиссар Рене Гарсия; на недавнем совещании местных властей он заявил, что ситуация его «беспокоит» и что округ не должен сотрудничать с «игрой, изображающей Майами как пристанище преступников».

Особые разногласия вызвало соглашение о размещении огромной вывески «Welcome to Vice City» («Добро пожаловать в Вайс-Сити») на крыше Kaseya Center. Take-Two должна выплатить округу 975 000 долларов за право использования этого объекта. Проблема, однако, заключается в том, что эта сумма чуть-чуть не дотягивает до порога в один миллион долларов, при превышении которого требуется обязательное одобрение комиссии округа.

В связи с этим некоторые чиновники подозревают, что стоимость контракта была намеренно установлена ​​так, чтобы избежать дополнительного голосования. Рене Гарсия также поставил под сомнение размер платы, сопоставив его с предполагаемым маркетинговым бюджетом игры.

Take-Two Interactive тратит на маркетинг не менее 150 миллионов долларов. И при этом округ Майами-Дейд заключает сделку на 957 000 долларов? Это не имеет никакого смысла.

Хотя цифра в 150 миллионов долларов — лишь оценочная, она впечатляет. Для сравнения: это примерно вдвое превышает бюджет The Witcher 3: Wild Hunt, который составил около 75 миллионов долларов.

Впрочем, представители администрации мэра Даниэллы Левин-Кавы отвергли претензии касательно стоимости контракта. Они пояснили, что сумма была определена на основе анализа аналогичных рекламных соглашений, а текущая сделка предусматривает размещение лишь одной конструкции на крыше арены. Другие элементы рекламной кампании станут предметом отдельных переговоров.

Стоит отметить, что власти Майами согласились на размещение шести временных рекламных баннеров GTA 6 в обмен на сумму до 1,2 млн долларов. Майами-Бич может получить ещё больше — до 4 млн долларов — за размещение рекламы на объектах инфраструктуры в пляжных зонах обслуживания.

Также следует упомянуть, что компания Take-Two Interactive заключила партнёрское соглашение с клубом НБА «Майами Хит»: 18 ноября — за день до премьеры GTA 6 — команда проведёт матч регулярного чемпионата, оформленный в стилистике Vice City.