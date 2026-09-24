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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 185 оценок

Сообщается, что предзаказы на GTA 6 "сильно смещены в сторону PS5", что вызывает обеспокоенность у Xbox

monk70 monk70

Ситуация с GTA 6 может стать очередным тревожным сигналом для Microsoft на рынке консолей. По данным источников, близких к Xbox, предзаказы на долгожданный проект Rockstar Games в подавляющем большинстве приходятся на PlayStation 5; сообщается, что это вызывает серьёзное беспокойство в игровом подразделении компании. Эта информация была опубликована в четверг журналистом издания The Verge Томом Уорреном в материале, посвящённом текущей реструктуризации Xbox.

По словам Уоррена, источники внутри подразделения заявили, что предзаказы на GTA 6 «сильно смещены в сторону PS5», что свидетельствует о явном предпочтении платформы Sony. Конкретные цифры пока не разглашаются.

Компании Rockstar Games, Take-Two Interactive, Sony и Microsoft официально не раскрывали данные о распределении предзаказов между PS5 и Xbox Series S|X. Поэтому к этой информации следует относиться как к сведениям, полученным от источников The Verge, а не как к официальным данным о продажах.

Консоли 73 Индустрия 486
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Комментарии:  25
Ваш комментарий
kotasha

Так сони сидят стадо которые всё купят, xbox же потерял кучу народу то что сейчас продвигает сони, GTA V по факту консолей было больше, на xbox же сидят гемпассе лол, по сути отучили игры покупать плюс более 75% сидят на сках даже не представляю что кок стар нужно резать в игре чтобы хоть как то работать.

16
Сипота

Хбокс бы для начала убрали этот убогий зеленый цвет и джойстик сделали удобным, делали экзы для х бокса качественные так глядишь бы и народ бы подтянулся