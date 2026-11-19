GTA 6 постепенно становится доступной в разных регионах мира, и скоро игра выйдет в глобальный релиз. Однако, пока миллионы игроков готовятся к запуску, многие столкнулись с неожиданными проблемами на платформе PlayStation. В сети появляется все больше сообщений о возможных сбоях в работе PSN.

В Х многие пользователи подтверждают, что испытывают трудности с доступом к PlayStation Store — они не могут ни скачать GTA 6, ни получить доступ к дополнительному контенту.

Некоторые игроки, только начавшие загрузку, отмечают, что им пришлось предпринять несколько попыток, чтобы «пробиться» через не отвечающий PlayStation Store. Подтверждения этих проблем можно найти и на форумах, например, на ResetEra, где пользователи активно обсуждают, не «легла» ли сеть PSN. Сервис Downdetector также фиксирует небольшие сбои в работе служб PlayStation. И хотя на официальной странице состояния сети PlayStation Network указано, что всё функционирует штатно, огромный наплыв пользователей — вызванный ажиотажем вокруг GTA 6 — привел к тому, что некоторые игроки столкнулись с серьёзными трудностями.

Проблема усугубляется тем, что GTA 6 выходит исключительно в цифровом формате: это означает, что все 15 с лишним миллионов человек, оформивших предзаказ, попытаются запустить игру через PlayStation Network.

Более того, многие уже начали играть благодаря поэтапному запуску в разных регионах, из-за чего серверы PlayStation в данный момент, по всей видимости, перегружены. Впрочем, со временем эти неполадки должны устраниться сами собой.