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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 841 оценка

Сообщество Grand Theft Auto 6 заметило, что у аллигатора на обложке не хватает зубов

IKarasik IKarasik

Поклонники Grand Theft Auto 6 продолжают разбирать каждый элемент новой обложки игры. На этот раз внимание сообщества привлёк аллигатор, изображённый на арте Rockstar Games.

Пользователь Reddit под ником ITehJelleh решил пересчитать зубы рептилии и пришёл к выводу, что их около 60. Это вызвало вопросы у фанатов, поскольку у американских аллигаторов обычно насчитывается от 74 до 80 зубов.

На Reddit быстро началось обсуждение: одни предположили, что художники Rockstar просто допустили неточность, а другие в шутку стали искать в этом скрытый смысл и возможные намёки на сюжет игры.

Серьёзных претензий к разработчикам, разумеется, никто не предъявляет, однако история в очередной раз показала, насколько внимательно фанаты изучают любые материалы, связанные с одной из самых ожидаемых игр последних лет.

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Комментарии:  17
Ваш комментарий
Saka Madiq

желтизна постов по GTA6 просто невероятная

5
PVV DIT

это тот фанат, что по окуркам возле офиса определял выход игры?)

5
Carissa7517

Чекнул комменты там

4
Carissa7517

Карасик, ты прекращай

2
Brainstoun

Какой же nuздец... Как же посрывало башню людям из-за этой игры....Уже сил нет читать эти тупые новости. Ой смотрите, там в зубе у аллигатора, пары микробов не хватает!!! Чё уж там пары зубов то!!!

2
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