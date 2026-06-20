Сообщество Grand Theft Auto 6 заметило, что у аллигатора на обложке не хватает зубов

Поклонники Grand Theft Auto 6 продолжают разбирать каждый элемент новой обложки игры. На этот раз внимание сообщества привлёк аллигатор, изображённый на арте Rockstar Games.
Пользователь Reddit под ником ITehJelleh решил пересчитать зубы рептилии и пришёл к выводу, что их около 60. Это вызвало вопросы у фанатов, поскольку у американских аллигаторов обычно насчитывается от 74 до 80 зубов.
На Reddit быстро началось обсуждение: одни предположили, что художники Rockstar просто допустили неточность, а другие в шутку стали искать в этом скрытый смысл и возможные намёки на сюжет игры.
Серьёзных претензий к разработчикам, разумеется, никто не предъявляет, однако история в очередной раз показала, насколько внимательно фанаты изучают любые материалы, связанные с одной из самых ожидаемых игр последних лет.
желтизна постов по GTA6 просто невероятная
это тот фанат, что по окуркам возле офиса определял выход игры?)
Чекнул комменты там
Карасик, ты прекращай
Какой же nuздец... Как же посрывало башню людям из-за этой игры....Уже сил нет читать эти тупые новости. Ой смотрите, там в зубе у аллигатора, пары микробов не хватает!!! Чё уж там пары зубов то!!!