Сообщество Grand Theft Auto 6 заметило, что у аллигатора на обложке не хватает зубов

Поклонники Grand Theft Auto 6 продолжают разбирать каждый элемент новой обложки игры. На этот раз внимание сообщества привлёк аллигатор, изображённый на арте Rockstar Games.

Пользователь Reddit под ником ITehJelleh решил пересчитать зубы рептилии и пришёл к выводу, что их около 60. Это вызвало вопросы у фанатов, поскольку у американских аллигаторов обычно насчитывается от 74 до 80 зубов.

На Reddit быстро началось обсуждение: одни предположили, что художники Rockstar просто допустили неточность, а другие в шутку стали искать в этом скрытый смысл и возможные намёки на сюжет игры.

Серьёзных претензий к разработчикам, разумеется, никто не предъявляет, однако история в очередной раз показала, насколько внимательно фанаты изучают любые материалы, связанные с одной из самых ожидаемых игр последних лет.