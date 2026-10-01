Сооснователь Warhorse Studios надеется, что успех GTA 6 поможет повысить цены на игры

Сооснователь Warhorse Studios, известной благодаря Kingdom Come: Deliverance, Мартин Клима считает, что стремительный рост затрат на разработку игр рано или поздно должен привести к пересмотру их стоимости. По его словам, индустрия сталкивается с проблемой: создание масштабных проектов обходится всё дороже, а возможности для дальнейшего увеличения доходов разработчиков постепенно сокращаются.

Клима отметил, что рост аудитории уже не способен существенно компенсировать увеличение расходов, а цифровые магазины фактически забрали значительную часть доходов, которые раньше обеспечивал традиционный ритейл. При этом современные игроки ожидают от новых проектов всё большего масштаба и технологической сложности.

По мнению руководителя Warhorse Studios, одним из наиболее очевидных способов увеличить доход разработчиков остаётся повышение стоимости самих игр. Однако компании опасаются становиться первыми, кто решится на такой шаг, поскольку более высокая цена может негативно повлиять на продажи.

Последнее, что вы можете сделать, - это увеличить цену за единицу продукции. Это бы очень помогло, но все этого до смерти боятся. Теперь, надеюсь, GTA пойдет по этому пути, и это позволит нам увеличить стоимость, - заявил он.

В этом контексте Клима связывает определённые надежды с GTA 6. Он заявил, что хотел бы увидеть у игры настолько крупный успех, чтобы Rockstar Games фактически проложила дорогу к более высоким ценам на видеоигры. Это, по его мнению, могло бы позволить другим студиям последовать примеру.

При этом сам Клима признался, что серия Grand Theft Auto ему не особенно интересна и он не планирует играть в GTA 6, если не возникнет необходимости. Тем не менее он положительно относится к технологическим достижениям Rockstar Games и надеется, что игра оправдает ожидания аудитории.