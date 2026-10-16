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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
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"Сотни доступных локаций и интерьеров для исследования": Роб Нельсон рассказал о наполнении открытого мира в GTA 6

Gutsz Gutsz

Ну что ж, Rockstar Games выпустила релизный трейлер ровно за месяц до долгожданного релиза GTA 6, а значит, теперь разработчики будут куда охотнее хвастаться интересными деталями из открытого мира. Сегодня новую порцию подробностей игры озвучил лично соруководитель Rockstar North Роб Нельсон в новом разговоре с журналистами из Bloomberg.

По словам разработчика, открытый мир штата Леонида получил беспрецедентную плотность. В Grand Theft Auto 6 будут представлены сотни небольших проработанных интерьеров, доступных для бесшовного исследования игрока на ряду с огромным количеством локаций.

Ключевым новшеством в структуре открытого мира GTA 6 станет возможность свободно исследовать открытый мир вдвоем. В отличие от GTA 5, где трио персонажей объединялось в основном на время сюжетных миссий, Джейсон и Люсия могут проводить время вместе в любой момент по звонку. Герои могут гулять по паркам, держась за руки, целоваться по нажатию кнопки, ездить в парикмахерские или тренироваться в тренажерных залах.

Если полиция фиксирует преступление, совершенное парой, уйти от преследования можно не только на автомобиле, но и разделившись. Побег в разные стороны сбивает патрульных с толку и позволяет проще сбросить «звезды».

Плотность интерактивного мира обещает быть рекордной — напомним, ранее глава разработки Rockstar намекнул, что игроки могут никогда не пройти сюжет GTA 6 до финала из-за бесконечной череды отвлекающих событий на карте.

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Grand Theft Auto 6 выйжет уже 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Вероятный релиз игры на ПК ожидается в течение 2027 года.

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