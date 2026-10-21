Сотрудник утверждает, что его уволили после утечки рекламной кампании GTA 6 в Майами

Сотрудник, работавший на пляже в Майами-Бич, утверждает, что потерял работу из-за GTA 6. Он опубликовал в TikTok видео, в котором показал зонты, шезлонги и пляжные кабинки в стилистике Vice City — еще до официального запуска рекламной кампании Rockstar Games.

Мужчина, которого зовут Грэм Симмон, рассказал, что руководство компании было крайне недовольно преждевременным раскрытием информации и приняло решение его уволить. Оригинальное видео было опубликовано 14 октября. По словам Симмона, на момент, когда его попросили удалить ролик, тот набрал менее тысячи просмотров. Однако было уже поздно: другие пользователи успели сохранить запись и начали распространять ее в сети.

Во втором видео, опубликованном 20 октября, он объяснил произошедшее: «Компании, в которой я работал, это совсем не понравилось, поэтому меня уволили. По сути, из-за GTA 6 я лишился работы». Он признал свою вину и отметил, что понимает причины такого решения.

Стоит отметить, что компания пока не подтвердила факт увольнения, и вся история основывается исключительно на словах самого Симмона. Сотрудник также добавил, что работал там недавно и его не предупреждали о запрете на публикацию изображений используемого инвентаря.

Оборудование, показанное в видео, является частью рекламной кампании GTA 6 стоимостью 4 миллиона долларов. В ней участвуют студия Rockstar и компания Boucher Brothers, отвечающая за пляжный сервис в Майами-Бич.

На этом промоакция не заканчивается: город заполняют рекламные щиты, баннеры на отелях и автомобили, стилизованные под транспорт из GTA 6. Кроме того, рекламные кампании проводятся на арене Kaseya Center, где выступает баскетбольная команда «Майами Хит». Обсуждалась даже возможность размещения рекламы в аэропорту Майами. Поскольку выход GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года, компания Rockstar превращает Майами в реальную версию Вайс-Сити. Однако для Грэма Симмона участие в этой истории обернулось совсем не теми последствиями, на которые он рассчитывал.