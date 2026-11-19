Успех GTA 6 впечатляет не только масштабом открытого мира и оценками критиков, но и ресурсами, которые потребовались для её создания. Однако Уоррен Спектор, известный как создатель Deus Ex, считает, что индустрии не стоит воспринимать подобные проекты в качестве образца для подражания. По его мнению, миллиард долларов, вложенный в одну игру, мог бы обеспечить работой гораздо больше разработчиков и позволить выпустить множество других проектов.

В публикации на LinkedIn Спектор поздравил команду Rockstar с достижением, назвав GTA 6 потенциальной вершиной игровой индустрии. При этом он выразил обеспокоенность тем, какой пример подобные производственные бюджеты могут подать остальным компаниям.

«Стоимость разработки в миллиард долларов и, без сомнения, безумный маркетинговый бюджет не представляют собой бизнес-модель, которую кто-либо другой может или, вероятно, должен копировать. Это особенно актуально в ситуации, когда тысячи разработчиков остались без работы», — отметил Спектор.

Разработчик подчеркнул, что за те же деньги можно профинансировать множество игр и обеспечить зарплатами большое количество специалистов. «Лично я предпочёл бы иметь сотни игр и полную занятость, чем одну игру, какой бы потрясающей она ни была», — заявил он.

Спектор также затронул проблему сроков и финансирования. По его словам, он уже много лет придерживается мнения, что значимые игры практически никогда не выходят строго по расписанию и в рамках первоначального бюджета. Разработчикам необходимо предоставлять достаточно времени и ресурсов, чтобы раскрыть потенциал проекта. Попытки сэкономить на производстве или выпустить игру раньше готовности, напротив, способны привести к провалу.

В качестве примера Спектор приводит саму GTA 6: масштаб разработки и многочисленные переносы демонстрируют, насколько сложно реализовать амбициозный проект в установленных рамках. При этом он не отрицает важность инноваций и высоких творческих амбиций, а лишь сомневается, что индустрии стоит двигаться исключительно в сторону всё более дорогих блокбастеров.

«Я лишь надеюсь, что GTA 6 станет последней в своём роде, даже если это лучшее, что мы можем предложить», — подытожил разработчик.

Его опасения особенно актуальны на фоне продолжающихся сокращений в игровой индустрии. Даже сотрудники Rockstar, участвовавшие в создании GTA 6, ранее рассказывали о беспокойстве за свои рабочие места после завершения основного этапа производства. Впрочем, коммерческий успех игры ещё может принести компании и индустрии значительные доходы. Но, как следует из слов Спектора, рекордные бюджеты сами по себе не гарантируют стабильности для тех, кто создаёт игры.