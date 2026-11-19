Успех GTA 6 впечатляет не только масштабом открытого мира и оценками критиков, но и ресурсами, которые потребовались для её создания. Однако Уоррен Спектор, известный как создатель Deus Ex, считает, что индустрии не стоит воспринимать подобные проекты в качестве образца для подражания. По его мнению, миллиард долларов, вложенный в одну игру, мог бы обеспечить работой гораздо больше разработчиков и позволить выпустить множество других проектов.
В публикации на LinkedIn Спектор поздравил команду Rockstar с достижением, назвав GTA 6 потенциальной вершиной игровой индустрии. При этом он выразил обеспокоенность тем, какой пример подобные производственные бюджеты могут подать остальным компаниям.
«Стоимость разработки в миллиард долларов и, без сомнения, безумный маркетинговый бюджет не представляют собой бизнес-модель, которую кто-либо другой может или, вероятно, должен копировать. Это особенно актуально в ситуации, когда тысячи разработчиков остались без работы», — отметил Спектор.
Разработчик подчеркнул, что за те же деньги можно профинансировать множество игр и обеспечить зарплатами большое количество специалистов. «Лично я предпочёл бы иметь сотни игр и полную занятость, чем одну игру, какой бы потрясающей она ни была», — заявил он.
Спектор также затронул проблему сроков и финансирования. По его словам, он уже много лет придерживается мнения, что значимые игры практически никогда не выходят строго по расписанию и в рамках первоначального бюджета. Разработчикам необходимо предоставлять достаточно времени и ресурсов, чтобы раскрыть потенциал проекта. Попытки сэкономить на производстве или выпустить игру раньше готовности, напротив, способны привести к провалу.
В качестве примера Спектор приводит саму GTA 6: масштаб разработки и многочисленные переносы демонстрируют, насколько сложно реализовать амбициозный проект в установленных рамках. При этом он не отрицает важность инноваций и высоких творческих амбиций, а лишь сомневается, что индустрии стоит двигаться исключительно в сторону всё более дорогих блокбастеров.
«Я лишь надеюсь, что GTA 6 станет последней в своём роде, даже если это лучшее, что мы можем предложить», — подытожил разработчик.
Его опасения особенно актуальны на фоне продолжающихся сокращений в игровой индустрии. Даже сотрудники Rockstar, участвовавшие в создании GTA 6, ранее рассказывали о беспокойстве за свои рабочие места после завершения основного этапа производства. Впрочем, коммерческий успех игры ещё может принести компании и индустрии значительные доходы. Но, как следует из слов Спектора, рекордные бюджеты сами по себе не гарантируют стабильности для тех, кто создаёт игры.
Сотни дешевых пустых проектов. Иди в...
Миллиардное мыло
Все хотят продавать игру за $100. Но не хотят с ней возиться. Сгенерировать калл побыстрее и отправить каллоедам. Отличное будущее игростроя.
С таким желанием пускай идёт на мобильный сектор. Там он найдёт себя.
Лучше все же такой бюджет и длительный срок разработки, в такое играть приятно.
Нет, но тут понимать надо. Одно дело поставить на конвейер 1000 и 1 мелочь, которые и будут создавать с одной стороны экономический барьер для конкурентов, а с другой стороны образ справедливой (но липовой цены) для стада баранов, которые будут это покупать за 100 баксов. И совсем другое дело выпустить десяток дорогих, но качественных игры.
Это же надо 10 команд создавать. Над игровым процессом париться. Т.е. создавать 10 уникальных ценностей. А что у нас лежит в основе современных обществ? Правильно, производство прибыли. Поэтому разумеется вся эта телега Спектра не имеет смысла. Т.к. ни занятость людей не является приоритетом, ни создание ценности не является приоритетом.
Не-е, это демонстрирует, что происходит, когда игра начинает работать как платформа. ГТА5 приносит в год за счёт он-лайна от 0.5 до 1 миллиарда долларов. Поэтому "спешить" с выходом новой игры нет ровным счётом никакого смысла.
В свое время в эпоху ПС2 вышло 5 игр ГТА. Просто потому, что именно сами игры и игроки в одиночные игры создавали потоки прибыли.
Сейчас ГТА 6 создаётся как платформа. Т.е. всё то стадо баранов, которое заплатило 100 баксов на самом деле оплатило платформу. А замыливал этот факт сам брэнд и 1000 и 1 мелочь, которые и создавали образ справедливой сделки.
Поэтому далеко не масштаб разработки откладывал выпуск ГТА6