Создатель Expedition 33 не в восторге от GTA 6: "Наверное, я единственный, кому GTA кажется скучной"

Гийом Брош, руководитель разработки ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, сделал неожиданное признание в интервью YouTube-каналу Konbini. Он открыто заявил, что культовая серия Grand Theft Auto ему попросту не нравится и кажется скучной.

Это не мой тип игр. С GTA я веселюсь только первые полчаса. Начинаю, ввожу все читерские коды, чтобы получить вертолеты, устраиваю хаос, убиваю всех подряд, потом полиция меня убивает, и я выключаю игру.

Разработчик подчеркнул, что, возможно, он чуть ли не единственный человек в мире, кто испытывает такое отношение к франшизе Rockstar. Тем не менее, Брош не скрывает профессионального любопытства к шестой части:

Технически мне очень интересно, что они покажут в GTA VI, но исключительно из-за безумного бюджета и масштаба. Я уже знаю, что эмоционально эта игра меня не зацепит.

Grand Theft Auto VI выходит 19 ноября этого года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Недавно Rockstar запустила предзаказы и подтвердила, что физическое издание игры не будет содержать диск - внутри коробки покупателей ждет только код для загрузки.