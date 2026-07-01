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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 910 оценок

Создатель Expedition 33 не в восторге от GTA 6: "Наверное, я единственный, кому GTA кажется скучной"

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Гийом Брош, руководитель разработки ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, сделал неожиданное признание в интервью YouTube-каналу Konbini. Он открыто заявил, что культовая серия Grand Theft Auto ему попросту не нравится и кажется скучной.

Это не мой тип игр. С GTA я веселюсь только первые полчаса. Начинаю, ввожу все читерские коды, чтобы получить вертолеты, устраиваю хаос, убиваю всех подряд, потом полиция меня убивает, и я выключаю игру.

Разработчик подчеркнул, что, возможно, он чуть ли не единственный человек в мире, кто испытывает такое отношение к франшизе Rockstar. Тем не менее, Брош не скрывает профессионального любопытства к шестой части:

Технически мне очень интересно, что они покажут в GTA VI, но исключительно из-за безумного бюджета и масштаба. Я уже знаю, что эмоционально эта игра меня не зацепит.

Grand Theft Auto VI выходит 19 ноября этого года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Недавно Rockstar запустила предзаказы и подтвердила, что физическое издание игры не будет содержать диск - внутри коробки покупателей ждет только код для загрузки.

Индустрия 417
80
109
Комментарии:  109
Ваш комментарий
CTPAuDEP

Мнение создателя игры, в которой и геймплея толком нет.

65
QuerulousLytton

Вместе со мной нас двое.

48
Brainstoun

Да только по его e6лу понятно, что это пришелец, который кроме своей помойки 33 ни во что больше не играл в своей жизни. Куда ему до шедевра 20 летия.

48
North235

Странное заявление для разработчика. Не понимать, за что люди любят GTA, и сводить всё к «пострелять с читами» - это какой-то поверхностный уровень геймера-школьника, а не создателя игр.

34
barabear

Сейчас бы разрабу подобной параши вообще что-либо критиковать, пускай сначала научится норм игры делать...

26
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