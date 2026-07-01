Создатель Expedition 33 не в восторге от GTA 6: "Наверное, я единственный, кому GTA кажется скучной"

Гийом Брош, руководитель разработки ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, сделал неожиданное признание в интервью YouTube-каналу Konbini. Он открыто заявил, что культовая серия Grand Theft Auto ему попросту не нравится и кажется скучной.
Это не мой тип игр. С GTA я веселюсь только первые полчаса. Начинаю, ввожу все читерские коды, чтобы получить вертолеты, устраиваю хаос, убиваю всех подряд, потом полиция меня убивает, и я выключаю игру.
Разработчик подчеркнул, что, возможно, он чуть ли не единственный человек в мире, кто испытывает такое отношение к франшизе Rockstar. Тем не менее, Брош не скрывает профессионального любопытства к шестой части:
Технически мне очень интересно, что они покажут в GTA VI, но исключительно из-за безумного бюджета и масштаба. Я уже знаю, что эмоционально эта игра меня не зацепит.
Grand Theft Auto VI выходит 19 ноября этого года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Недавно Rockstar запустила предзаказы и подтвердила, что физическое издание игры не будет содержать диск - внутри коробки покупателей ждет только код для загрузки.
Мнение создателя игры, в которой и геймплея толком нет.
Вместе со мной нас двое.
Да только по его e6лу понятно, что это пришелец, который кроме своей помойки 33 ни во что больше не играл в своей жизни. Куда ему до шедевра 20 летия.
Странное заявление для разработчика. Не понимать, за что люди любят GTA, и сводить всё к «пострелять с читами» - это какой-то поверхностный уровень геймера-школьника, а не создателя игр.
Сейчас бы разрабу подобной параши вообще что-либо критиковать, пускай сначала научится норм игры делать...