Создатель проекта Leonida, неофициального порта GTA 6 на PC, сообщил, что команде потребуется как минимум неделя, чтобы добиться заметного результата и обеспечить возможность играть в GTA 6 на PC.

Заявление было сделано после того, как CYBERLEEK выпустил exe-файл от Xbox Series версии игры, из-за чего у многих возник вопрос о сроках запуска игры на PC. Разработчик уточнил, что игровые ресурсы предоставляться не будут - игру придется скачивать самостоятельно, как это было в случае с Hookshot (рекомпиляции ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time).

Кроме того, он попросил не писать ему в личные сообщения по поводу получения роли участника, поскольку сейчас сильно занят обработкой всех запросов на слияние.