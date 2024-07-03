Создатель серии Tekken с нетерпением ждёт релиза GTA 6, но опасается за финальное качество игры

Один из ключевых продюсеров компании Bandai Namco и создатель популярной серии файтингов Tekken, Кацухиро Харада, решил немного отвлечься от поддержки Tekken 8. На своей личной страничке в социальных сетях он заверил, что следующий крупный патч для файтинга находится в активной разработке, и пока он не может раскрыть детали нововведений. Чтобы скрасить ожидание, Харада поделился мыслями о своей самой ожидаемой игре — Grand Theft Auto 6.

В разговоре с фанатами Харада признался, что последние несколько лет был сильно занят. Работа над Tekken занимала слишком много времени, поэтому он практически пропустил прошлый релиз от студии Rockstar Games — Red Dead Redemption 2. По его словам, он начинал играть, и многие механики ему понравились, но, к сожалению, пройти игру до конца он так и не смог.

Как и многие другие геймеры, Харада сейчас больше всего ждёт выхода GTA 6. Ему понравился дебютный трейлер игры, и он всегда фанател от открытого мира в прошлых частях серии. Считая себя поклонником, он искренне переживает за качество новой части. В одном из своих комментариев он намекнул, что беспокоится из-за чрезмерного давления на разработчиков. По мнению Харады, издатель, маркетологи и продюсеры могут поддаться современным трендам и убрать фирменные элементы серии Grand Theft Auto.

Какой на деле окажется GTA 6 — пока остаётся только гадать. Учитывая, что всё больше студий включают в свои игры обязательные темы инклюзивности, следующая игра от Rockstar может вполне стать их жертвой.