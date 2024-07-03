Создатель серии Tekken с нетерпением ждёт релиза GTA 6, но опасается за финальное качество игры

Один из ключевых продюсеров компании Bandai Namco и создатель популярной серии файтингов Tekken, Кацухиро Харада, решил немного отвлечься от поддержки Tekken 8. На своей личной страничке в социальных сетях он заверил, что следующий крупный патч для файтинга находится в активной разработке, и пока он не может раскрыть детали нововведений. Чтобы скрасить ожидание, Харада поделился мыслями о своей самой ожидаемой игре — Grand Theft Auto 6.
В разговоре с фанатами Харада признался, что последние несколько лет был сильно занят. Работа над Tekken занимала слишком много времени, поэтому он практически пропустил прошлый релиз от студии Rockstar Games — Red Dead Redemption 2. По его словам, он начинал играть, и многие механики ему понравились, но, к сожалению, пройти игру до конца он так и не смог.
Как и многие другие геймеры, Харада сейчас больше всего ждёт выхода GTA 6. Ему понравился дебютный трейлер игры, и он всегда фанател от открытого мира в прошлых частях серии. Считая себя поклонником, он искренне переживает за качество новой части. В одном из своих комментариев он намекнул, что беспокоится из-за чрезмерного давления на разработчиков. По мнению Харады, издатель, маркетологи и продюсеры могут поддаться современным трендам и убрать фирменные элементы серии Grand Theft Auto.
Какой на деле окажется GTA 6 — пока остаётся только гадать. Учитывая, что всё больше студий включают в свои игры обязательные темы инклюзивности, следующая игра от Rockstar может вполне стать их жертвой.
Не зря беспокоится. Роки уже давно прогнулись, не так явно и сильно, но всё же, а все несогласные либо якобы ушли, либо их прямо уволили.
Цензурированный трейлер переиздания GTA 5 для консолей, обилие чёрных в трейлере GTA 6, обновления для GTA Online опять же с кучей чёрных и жирных которых даж не обстебывают.
Увы деньги который приносит онлайн 5 части, испортили компанию, Хаузер спелся с Зельником и уволил Лесли Бензиса, Лазлоу, своего брата и ещё кучу олдов (ес офкос они ушли потому что устали, ага конечно), а Зельник просто капиталистический чёрт.
Конечно игра с большой долей вероятности получится не плохой, но различные мелочи всё равно будут крайне портить ощущение. Плюс с сюжетом тоже сложно, в 5 части сюжетка скучная и персы туда же, да типа есть Тревор для веселья, но он просто конченный и всё.
Жиза. Три раза сюжетку пятой части начинал и каждый раз не мог её закончить и бросал на середине игры, когда игра начинала превращаться из криминальной истории в плохую пародию на Saints Row. А учитывая, как сейчас все надрачивают на GTA Online, то есть основания опасаться, что сюжетку в новую часть засунут больше для галочки, а упор снова сделают на продажу вечных дополнений для онлайна, учитывая нынешнюю политику нового начальства Рокстаров. РДР2 и GTA 4, уверен, они точно очень долго не переплюнут(если теперь вообще когда-нибудь смогут. Имхо).
Что больше приносит денег, на то и делают упор
Вспомнил как ждал 5-ю и как я был рад по итогу что оказался не из тех кто ради нее консоль покупал. Сюжет один раз прошёл, с тех пор были попытки (и это в стиме, сохранение никуда не девались) ток Тревора открыл, какая невнятная шляпа, а не сюжет и три перса по итогу жирный минус. Плюс сама карта быстро приелась, за городом вообще глазу нечем зацепиться. А миниигры в большинстве своем бесполезная нудятина, героев вроде прокачивает но смысла в этом не особо, да и опять же скука. Вот в сан годно с этим было. Короче как бы по итогу так не вышло и с 6-й, вроде смотришь масштаб, хочется побегать, покататься, на город поглазеть и тд, но по итогу это желание может быстро испарится после запуска игры. Да и нет уже желания заниматься там основой, а именно устраивать беспредел и прочее. Так что тут уже все зависит от сюжета и мини игр. А так да, если бы не онлайн 5-ку бы вспоминало 1,5 колеки, но самое печальное что на нее фапают как и раньше превознося ее до небес и Господи, эти овощи радуются каждой фигне по гта(вон сколько радости в Твиттере от добавления медальенчика в онлайн из 6-й части) и это не школьники это уже явно взрослые люди. Впрочем ничего за лет 20 в отношении к этой серии так и не поменялось. Как большинство текли от нее кипятком так и продолжают. Такие и покупают по несколько копий на каждую платформу))
Будет с качеством так же как и с прошлыми версиями. Не удивлюсь если снова повторится история с утечками памяти(вроде видеопамяти точнее). Если мне память не изменяет это было в 4 части.
В любом случае перевыпустят и не один раз переиздания после первого релиза как на приставках так и на ПК.
ждём бета тест, а для бояр полное издание // Mikhail Tsyganov