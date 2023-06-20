Спекуляции о GTA 6 разгорелись еще сильнее после слов предполагаемого актера озвучки о скором показе игры ©

Вечно горящие угли спекуляций о GTA 6 снова разгорелись после недавней прямой трансляции. И снова внимание привлек актер озвучки и предполагаемый главный герой Брайан Зампелла и его постоянные выходки в разных нарядах.

Во время прямой трансляции Зампелла (на этот раз в гавайской рубашке, напоминающей гавайскую рубашку главного героя Vice City Томми Версетти, и с бейсбольной битой в руках) садится за стол переговоров с бывшим разработчиком Rockstar Джозефом Л. Рубино.

В ходе беседы Зампелла упоминает такие вещи, как Флорида и Майами, тусовки в клубах, различные "миссии", в которых он принимал участие, и что он сможет рассказать о своих приключениях более подробно "в ближайшие несколько недель".

Но быть может актер просто троллит фанатов, которые уже устали ждать каких-либо официальных новостей о предстоящей Grand Theft Auto.