После выхода Grand Theft Auto VI поклонники Rockstar Games наконец смогли разрешить одну из самых обсуждаемых загадок первого трейлера, представленного ещё в декабре 2023 года. Речь идёт о загадочной девушке в бикини, которая позировала возле бассейна на крыше здания в Вайс-Сити. На протяжении почти трёх лет фанаты спорили, была ли это главная героиня игры Люсия Каминос или совершенно другой персонаж. Дальше могут быть спойлеры. А могут и не быть. Но если что — мы предупреждали!
Теперь, когда GTA VI стала доступна игрокам, ответ, похоже, окончательно найден. Пользователи Reddit обнаружили знаменитую девушку непосредственно в открытом мире игры и выяснили, что она не имеет отношения к Люсии.
Один из участников под ником AristoSinigaglia опубликовал скриншот с обнаруженной девушкой, сопроводив его коротким заявлением: «Я же вам говорил...».
В другом обсуждении пользователь bubzbeex поделился дополнительными подробностями. По его словам, встретить загадочную красавицу можно на яхте во время поисков Маттии. Более того, с ней предусмотрено отдельное взаимодействие, в котором сама Люсия обращает внимание на знакомую внешность незнакомки.
«Ты выглядишь очень знакомо. Ты знаменитость?»
— спрашивает Люсия.
По словам ещё одного игрока, девушка отвечает, что работает моделью, поэтому главная героиня могла видеть её фотографии. Пользователи предположили, что подобный диалог является своеобразной отсылкой Rockstar к многолетним спорам поклонников о личности персонажа из первого трейлера.
Некоторые участники сразу переобулись и написали, что с самого начала сомневались в сходстве девушки с Люсией, тогда как другие были уверены, что разработчики просто продемонстрировали главную героиню с изменённой причёской и внешностью.
Один из комментаторов иронично заметил, что после двух лет покадрового изучения трейлеров поклонники наконец нашли девушку, которая, возможно, даже не имеет собственного имени.
какой же блевотный графон на плойке фу
Так у Люсии и титек то нет
Это скрин из 5-ки или что? Где графон, Зеля?
Ну что уже можно составить впечатление, игра средняя концовка одна и тупая, идиотская Джейсона и Люсию убивают на мосту три доходяги копа - серьезно??? г- просто отстой... их ребенка усыновляют друзья и на этом все, просто ресают после смерти а они подшучивают им дарят апартаменты Гротти открывают читы, типо сделайте из джейсона Халка, все в игре больше делать нечего, нужен онлайн, она мертва. Не миссий, не подработок, нечего, не бизнесов, нет смысла там прибывать как в РДР2. Телефон вобще перенесли из saints row reboot особенно банкинг.
Сценаристы просто исписались, ужасная, ужасная работа, много пафоса много бреда, но на средний романчик вполне сгодится.