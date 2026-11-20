После выхода Grand Theft Auto VI поклонники Rockstar Games наконец смогли разрешить одну из самых обсуждаемых загадок первого трейлера, представленного ещё в декабре 2023 года. Речь идёт о загадочной девушке в бикини, которая позировала возле бассейна на крыше здания в Вайс-Сити. На протяжении почти трёх лет фанаты спорили, была ли это главная героиня игры Люсия Каминос или совершенно другой персонаж. Дальше могут быть спойлеры. А могут и не быть. Но если что — мы предупреждали!

Теперь, когда GTA VI стала доступна игрокам, ответ, похоже, окончательно найден. Пользователи Reddit обнаружили знаменитую девушку непосредственно в открытом мире игры и выяснили, что она не имеет отношения к Люсии.

Один из участников под ником AristoSinigaglia опубликовал скриншот с обнаруженной девушкой, сопроводив его коротким заявлением: «Я же вам говорил...».

В другом обсуждении пользователь bubzbeex поделился дополнительными подробностями. По его словам, встретить загадочную красавицу можно на яхте во время поисков Маттии. Более того, с ней предусмотрено отдельное взаимодействие, в котором сама Люсия обращает внимание на знакомую внешность незнакомки.

«Ты выглядишь очень знакомо. Ты знаменитость?»

— спрашивает Люсия.

По словам ещё одного игрока, девушка отвечает, что работает моделью, поэтому главная героиня могла видеть её фотографии. Пользователи предположили, что подобный диалог является своеобразной отсылкой Rockstar к многолетним спорам поклонников о личности персонажа из первого трейлера.

Некоторые участники сразу переобулись и написали, что с самого начала сомневались в сходстве девушки с Люсией, тогда как другие были уверены, что разработчики просто продемонстрировали главную героиню с изменённой причёской и внешностью.

Один из комментаторов иронично заметил, что после двух лет покадрового изучения трейлеров поклонники наконец нашли девушку, которая, возможно, даже не имеет собственного имени.