Сравнительное видео Grand Theft Auto 6 и Red Dead Redemption 2 подчеркивает значительный визуальный скачок

Grand Theft Auto 6 выглядит гораздо лучше, чем даже Red Dead Redemption 2, о чем свидетельствует новое видео, опубликованное в сети.
В новом сравнении, подготовленном Cycu1, сцены из показательного трейлера показаны бок о бок с аналогичными сценами из второй части серии игр с открытым миром про Дикий Запад, что еще больше подчеркивает, что визуальный скачок будет огромным, особенно когда дело доходит до мелких деталей, физики и прочего.
Учитывая, что кадры из трейлера Grand Theft Auto VI не являются показателем качества финальной версии игры, игра с открытым миром наверняка будет выглядеть еще лучше, когда выйдет в 2025 году. Из трейлера уже ясно, что в игре также будет использоваться трассировка лучей, которая выведет освещение на совершенно иной уровень, по сравнению не только с предыдущей частью серии, но и с большинством игр с открытым миром.
Grand Theft Auto VI выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series. Версия для ПК пока не анонсирована, но, учитывая послужной список Rockstar Games, выход следующей части серии на этой платформе займет некоторое время.
Это трейлер, геймплея не было, ох уж эти беливеры
Просто все уверены, что трейлер создан на движке gta 6
Рокстары всегда делают трейлеры на движке игры (можешь проверить на прошлых их играх). Так что спокойно можно предполагать, что это графика их игры. Это тебе не юбисофт, которые отдельно создают трейлер и имитируют там игру с геймпада.
Уже по кусочку отрендеренного видео выводы делают. Ох уж эти хайпожоры.
СРАВНИЛИ трейлер гта6 и ингейм рдр2 - клоуны блин.ща тоже сравню фото из окна и нарисованную картинку- но одно понять можно рдр2 >60фпс а трейлер гта6 - дерганый )))))
РДР2 все равно красочные как-то
Как же это всё потянет. Одно радует, его с-ка переваривает значить и +- современные ПК вытянут
Скорее всего такая графика будет на ПК, консоло бомжи такого конечно не увидят, тем более на коробке S
Да, только в рдр 2 можно поиграть, в гта 6 нет. Круто по трейлеру сравнивать физику и графику, никогда такого не было что на выходе игра вообще кардинально отличается от трейлера и чаще всего всегда хуже все. Обе выглядяд плюс минус одинаково, но ведь сеттинг то разный. И вообще далеко не факт что гта 6 вообще выйдет в 2025 году.