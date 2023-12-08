Сравнительное видео Grand Theft Auto 6 и Red Dead Redemption 2 подчеркивает значительный визуальный скачок

Grand Theft Auto 6 выглядит гораздо лучше, чем даже Red Dead Redemption 2, о чем свидетельствует новое видео, опубликованное в сети.

В новом сравнении, подготовленном Cycu1, сцены из показательного трейлера показаны бок о бок с аналогичными сценами из второй части серии игр с открытым миром про Дикий Запад, что еще больше подчеркивает, что визуальный скачок будет огромным, особенно когда дело доходит до мелких деталей, физики и прочего.

Учитывая, что кадры из трейлера Grand Theft Auto VI не являются показателем качества финальной версии игры, игра с открытым миром наверняка будет выглядеть еще лучше, когда выйдет в 2025 году. Из трейлера уже ясно, что в игре также будет использоваться трассировка лучей, которая выведет освещение на совершенно иной уровень, по сравнению не только с предыдущей частью серии, но и с большинством игр с открытым миром.

Grand Theft Auto VI выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series. Версия для ПК пока не анонсирована, но, учитывая послужной список Rockstar Games, выход следующей части серии на этой платформе займет некоторое время.