Стали известны требования GTA 6 к версии прошивки PS5

Согласно информации, опубликованной сервисом отслеживания данных PlayStation (PlayStation Game Size), для запуска Grand Theft Auto VI потребуется системное программное обеспечение PlayStation 5 версии 14.10.00.00 или новее.

Эти данные указывают на то, что на момент выхода GTA 6 потребуется достаточно свежая версия прошивки PS5. Данное требование особенно важно для пользователей, чьи консоли работают на устаревших версиях системного ПО. На данный момент версии прошивки PS5 вплоть до 13.60 связаны с известными методами взлома (джейлбрейка), позволяющими запускать на совместимых консолях самописные приложения (homebrew) и вносить другие неофициальные программные изменения.

Поскольку для GTA 6, судя по имеющимся данным, требуется прошивка 14.10.00.00, консоли, на которых установлено более старое ПО с возможностью взлома, в настоящее время не могут запустить игру или извлечь ее файлы с помощью известных методов. Ситуация может измениться, если появятся новые решения, обеспечивающие поддержку требуемой версии прошивки, однако на данный момент не существует подтверждённого способа запуска GTA 6 на этих устаревших версиях.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S.