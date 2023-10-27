Стало известно, насколько надежен слух о скором выходе GTA 6

Недавно был опровергнут обнадеживающий слух о выходе GTA 6, который основывался на сообщении о том, что игре уже присвоен возрастной рейтинг в Австралии, сообщает PCGamesn. Издание провело расследование и выяснило, что любой желающий мог выставить рейтинг игре на сайте Австралийского совет по классификации, и кто-то сделал это в качестве шутки. Сам Совет также пояснил, что не присваивал никаких рейтингов.

Сообщество поклонников GTA все больше разочаровывается тем, что Rockstar Games уделяет много внимания GTA V и GTA Online в ущерб GTA 6. Фанаты уже давно не слышали никаких новостей о следующей части серии и с нетерпением ждут хоть какой-то весточки от студии.