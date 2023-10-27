Стало известно, насколько надежен слух о скором выходе GTA 6

Недавно был опровергнут обнадеживающий слух о выходе GTA 6, который основывался на сообщении о том, что игре уже присвоен возрастной рейтинг в Австралии, сообщает PCGamesn. Издание провело расследование и выяснило, что любой желающий мог выставить рейтинг игре на сайте Австралийского совет по классификации, и кто-то сделал это в качестве шутки. Сам Совет также пояснил, что не присваивал никаких рейтингов.
Сообщество поклонников GTA все больше разочаровывается тем, что Rockstar Games уделяет много внимания GTA V и GTA Online в ущерб GTA 6. Фанаты уже давно не слышали никаких новостей о следующей части серии и с нетерпением ждут хоть какой-то весточки от студии.
Ахахаха, как Рокстар опрокидывает стадо. Они там сами наверно лолируют с того, как все надеялись на трейлер, а они взяли и ничего не выкатили 🤣🤣🤣
Слухи про слухи
Если лицо женщины не переделают и оставят такое, ну серьезно что она такая мужиковатая. И наверно сделают мужика как "Assassin’s Creed Syndicate" А женщина будет разруливать весь тупёж мужика.
Думаю, в данном случае это оправдано. Люсия - преступница, брутальная такая латинка, но при всём этом фигурка у неё достаточно женственная. Но Рокстар, надо признать, умеют делать персонажей - тот же Си-Джей. Когда ГТА Сан-Андреас выходила, некоторые намеренно отказывались в неё играть, потому что ГГ там чёрный, а по итогу вышел очень запоминающийся и харизматичный хоуми.
Думаю, Люсия будет скорее как играбельная Каталина из ГТА 3 и Сан-Андреас
А по твоему как должна выглядеть преступница с автоматом наперевес? Как ботексная модель с силиконовыми буферами и прической за 100$? В ГТА всегда персонажи с улиц, с неприглядной внешностью но харизматичные.
Ну на фотке она тоже не настоящая, видно ботоксные губы и грудь тоже может быть.
Щас бы в ГТА барби подобную девку...
Ждали трейлер 27 октября и он вышел-только его никто не нашол сказали в рокстарр
Видимо, с игрой все очень плохо.
Да ладно. Может уже спокойно дождаться середины ноября. Какой же кипишь по этому поводу подняли, а по итогу самое годное что было это релизы на этой неделе. Вот на что лучше бы обратили внимание, а не всякие слухи
Уже объелись от этих пустых слухов, поддерживать гта онлайн им стоит копейки.
Это давно известно
Нагнули роков. Фемо-дно а не герои.
А потом будет новости насколько надёжен слух о надёжном слухе о гта6))
Мне уже нacpaть на анонс, года как 2
Кормят завтраками, а ничего в итоге
Начинаюсь задаваться вопросом, что выйдет раньше - Сталкер 2 или Гта 6?
Half-Life 3 =)
Слухи,слухи,когда уже надежная инфа подкатит.
Выход Gta 6 будет тогда когда рокстар захотят и скажут не надо гадать
Нахер вам ГТА6 есть же ГТА 2.