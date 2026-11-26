Студия Rockstar Games наполнила открытый мир Grand Theft Auto 6 таким количеством многоуровневых загадок, что их полное изучение займет не один год. Об этом в интервью изданию Game8 рассказал старший директор по дизайну исследований Гиан Куинн, подчеркнув, что отыскать абсолютно весь скрытый контент будет крайне непростой задачей.

Серия GTA традиционно славится обилием пасхалок, и фанаты до сих пор находят свежие детали в GTA 5 спустя более десяти лет после ее релиза. Однако в шестой части разработчики значительно расширили масштабы и добавили в виртуальный мир сразу несколько слоев секретов, которые только ждут своего открытия. По словам Куинна, для активации каждого из них предусмотрены особые условия: геймерам придется внимательно изучать окружение, посещать определенные места в конкретное время суток, возвращаться на одни и те же локации по нескольку раз, а также активно взаимодействовать с неигровыми персонажами и следить за случайными событиями.

В студии уверены, что скрупулезный подход к наполнению карты и многоступенчатая система условий превращают обычные прогулки по штату Леонида в полноценное детективное расследование. Благодаря тому, что многие сцены завязаны на редком стечении обстоятельств, у сообщества впереди немало громких открытий, а обсуждение новых находок на форумах не утихнет еще очень долго.

После выхода новинки пользователи уже успели обнаружить на просторах игры множество любопытных отсылок: от шляпы Артура Моргана из Red Dead Redemption 2, яхты Майкла из GTA 5 и портала в Вайс-Сити эпохи PS2 до квартиры Декстера и машины из первого «Форсажа». Не обошлось и без мистики с фирменным юмором авторов — в разных уголках региона можно встретить снежного человека, НЛО, пса на гидроцикле и даже буквальное «пасхальное яйцо» на вершине радиовышки.