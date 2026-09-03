Старые слухи о GTA 6 начинают подтверждаться - некоторые детали игры были известны фанатам ещё в 2023 году

Годы ожидания GTA 6 сопровождались огромным количеством слухов и предполагаемых утечек, среди которых было немало откровенно фантастических заявлений. Однако теперь, когда Rockstar раскрыла значительно больше информации об игре, некоторые старые инсайды выглядят уже не так неправдоподобно.

Особенно интересным оказался список утечек, опубликованный на Reddit в январе 2026 года. В него вошли сведения из разных источников, включая сообщения, появлявшиеся ещё в 2023 году. После официальных материалов Rockstar и многочисленных превью журналистов часть этих деталей получила подтверждение.

Наиболее примечательным считается сообщение пользователя GameRoll, опубликованное в июне 2025 года. Он утверждал, что получил информацию от друга разработчика Rockstar. В частности, источник якобы заранее назвал фамилии главных героев — Джейсона и Люсии. Теперь некоторые другие детали из того же списка также совпадают с тем, что стало известно о GTA 6.

В частности, речь идёт о возвращении шестизвёздочного уровня розыска, возможности приветствовать и провоцировать NPC по аналогии с Red Dead Redemption 2, прямоугольном GPS-навигаторе с розовыми ориентирами и способности Джейсона замедлять время. Также ранее упоминались реакции NPC на персонажа с оружием, реалистичные эффекты крови и расчленения, изменение веса героев и ограниченный инвентарь оружия.

Согласно этим сведениям, лишнее оружие нельзя будет просто носить с собой — для его хранения понадобится багажник автомобиля. Кроме того, история GTA 6 якобы будет разделена на главы, как в Red Dead Redemption 2.

Впрочем, далеко не все старые утечки выдерживают проверку временем. В том же январском списке встречались утверждения о трёх крупных островах на карте и более чем 1000 доступных для посещения локациях. Пока эти сведения подтверждения не получили. Некоторые другие заявления также выглядят скорее как предположения, основанные на особенностях предыдущих игр Rockstar.

Это хороший пример того, насколько сложно оценивать многочисленные утечки о GTA 6 заранее. Часть из них действительно может основываться на информации от людей, связанных с разработкой, однако рядом с потенциально достоверными сведениями неизбежно появляются фанатские догадки и случайные совпадения. Поэтому даже подтвердившиеся детали не делают каждый старый пост об игре автоматически правдивым.