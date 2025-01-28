Стив Огг предложил необычное камео для Тревора в Grand Theft Auto 6

Стив Огг, который стал культовым благодаря роли Тревора в Grand Theft Auto 5, выразил желание вернуться в Grand Theft Auto 6 в необычном камео. В интервью Screen Rant он предложил, чтобы Тревор появился в самом начале игры, где его убивает один из новых героев. По словам актера, это стало бы своеобразной передачей эстафеты, символизируя завершение его истории и начало нового этапа для серии.

Такой ход мог бы идеально вписаться в стиль Rockstar Games, предоставив фанатам ностальгическую отсылку и элегантный способ завершить линию старых героев. В то время как сюжет GTA 6 будет независим от пятой части, возможные отсылки к предыдущим событиям позволят связать игры, при этом не нарушая сюжетной целостности.

Огг отметил, что его идея — это «разрушить» Тревора с целью «передать эстафету» новому поколению персонажей, что стало бы эпичным завершением для его культового образа.