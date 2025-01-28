Стив Огг предложил необычное камео для Тревора в Grand Theft Auto 6

Стив Огг, который стал культовым благодаря роли Тревора в Grand Theft Auto 5, выразил желание вернуться в Grand Theft Auto 6 в необычном камео. В интервью Screen Rant он предложил, чтобы Тревор появился в самом начале игры, где его убивает один из новых героев. По словам актера, это стало бы своеобразной передачей эстафеты, символизируя завершение его истории и начало нового этапа для серии.
Такой ход мог бы идеально вписаться в стиль Rockstar Games, предоставив фанатам ностальгическую отсылку и элегантный способ завершить линию старых героев. В то время как сюжет GTA 6 будет независим от пятой части, возможные отсылки к предыдущим событиям позволят связать игры, при этом не нарушая сюжетной целостности.
Огг отметил, что его идея — это «разрушить» Тревора с целью «передать эстафету» новому поколению персонажей, что стало бы эпичным завершением для его культового образа.
Его убивают в одной из концовок, или я не в ту гта 5 играл?🤔
если очень надо будет , то скажут что концовка где все выжили каноничная
насколько я понял из разбора сюжетки 5 части - каноничная концовка это смерть Майкла
всё равно последнее слово за рокстаром
Правда сценарий написан уже давно и игра полируется, но давайте все заново)))
а что мешает сделать микро миссию как в пятой с Макрири?
или как сам актёр сказал: в начале игры(пусть будет миссия ограбления кафешки) его прихлопнут чисто случайно или намеренно, потому что помешал
передача эстафеты одно, а отсылка другое.
Знаете, изначально я к нему негативно относился (из-за его "связи" с одним из персонажей о которой тут в новости намекают).
Но поиграв со временем я к нему поменял отношение, несмотря на его аморальное поведение и личность, его выходки вызывают улыбку.
Тем не менее, я не доволен R*, что они так обошлись с одним из персонажей таким образом, сделав из него какого то слабого торчка. Слабого как морально, так и физически.
Я как-то видео смотрел что этому актёру не особо нравится что его многие вспоминают только с ролью по игре гта5.
Такое уже было
Да этот трюк уже проворачивали, воткнув одного из гг 4 части.
Навряд ли, игровые персонажи не появляться в новых частях, разве что второстепенные.
нахрен он нужен, нашелся перс какой важный лол уж лучше Клода тогда добавить и то интереснее чем это нечто комическое
Более омерзительного персонажа в играх я и не встречал.Мало того,что он сам по себе отвращение вызывает,так ещё за него и играть приходится.Худший персонаж.Очень было жаль,что его нельзя сжечь заживо в самом начале игры...
Вообще то Тревор самый лучший персонаж в игре. Ты игру то проходил? Или только нарезки в you tube смотрел
Он для школьников угарный, потому что в платье просыпается и мочится там же где спит. Если бы знал,то лучше бы не проходил ЭТО
Кто тебе сказал что я эту игру проходил, я пересказ сюжета смотрел, из всех он просто нравится. Игры от rockstar я вообще не прохожу, скучно слишком а пересказ можно посмотреть
Полностью поддержу-за такого выб...ка(не нахожу другого слова) было отвратительно играть...понятно что он харизматичный и угарный для школоты(не понимающих разницу еще между хорошо и плохо)ну или для таких же выросших кретинов, но для адекватных людей...бррр...это существо вызывало лишь отвращение и омерзение(наверно самый отвратный персонаж за более чем 30-летний геймерский стаж у меня...но написан и сыгран он надо сказать великолепно-актеру и сценаристам-уважение)
п.с.понятно что серия ГТА полна такими персонажами но этот-прям их квинтэссенция.