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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 902 оценки

Стив Огг предложил необычное камео для Тревора в Grand Theft Auto 6

butcher69
Новости

Стив Огг, который стал культовым благодаря роли Тревора в Grand Theft Auto 5, выразил желание вернуться в Grand Theft Auto 6 в необычном камео. В интервью Screen Rant он предложил, чтобы Тревор появился в самом начале игры, где его убивает один из новых героев. По словам актера, это стало бы своеобразной передачей эстафеты, символизируя завершение его истории и начало нового этапа для серии.

Такой ход мог бы идеально вписаться в стиль Rockstar Games, предоставив фанатам ностальгическую отсылку и элегантный способ завершить линию старых героев. В то время как сюжет GTA 6 будет независим от пятой части, возможные отсылки к предыдущим событиям позволят связать игры, при этом не нарушая сюжетной целостности.

Огг отметил, что его идея — это «разрушить» Тревора с целью «передать эстафету» новому поколению персонажей, что стало бы эпичным завершением для его культового образа.

8
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Комментарии: 18
Ваш комментарий
N-Drey Ачинск

Его убивают в одной из концовок, или я не в ту гта 5 играл?🤔

2
rtnrwv

если очень надо будет , то скажут что концовка где все выжили каноничная

2
Фанат Миты rtnrwv

насколько я понял из разбора сюжетки 5 части - каноничная концовка это смерть Майкла

0
rtnrwv Фанат Миты

всё равно последнее слово за рокстаром

0
Bambaleila

Правда сценарий написан уже давно и игра полируется, но давайте все заново)))

0
Hoaxer

а что мешает сделать микро миссию как в пятой с Макрири?
или как сам актёр сказал: в начале игры(пусть будет миссия ограбления кафешки) его прихлопнут чисто случайно или намеренно, потому что помешал

0
Bambaleila Hoaxer

передача эстафеты одно, а отсылка другое.

0
RestlessDreams91

Знаете, изначально я к нему негативно относился (из-за его "связи" с одним из персонажей о которой тут в новости намекают).
Но поиграв со временем я к нему поменял отношение, несмотря на его аморальное поведение и личность, его выходки вызывают улыбку.
Тем не менее, я не доволен R*, что они так обошлись с одним из персонажей таким образом, сделав из него какого то слабого торчка. Слабого как морально, так и физически.

0
SkyGame

Я как-то видео смотрел что этому актёру не особо нравится что его многие вспоминают только с ролью по игре гта5.

0
Doni777

Такое уже было

0
GraF68ru

Да этот трюк уже проворачивали, воткнув одного из гг 4 части.

0
kotasha

Навряд ли, игровые персонажи не появляться в новых частях, разве что второстепенные.

-1
Wolfenstein

нахрен он нужен, нашелся перс какой важный лол уж лучше Клода тогда добавить и то интереснее чем это нечто комическое

-2
Lvinomord

Более омерзительного персонажа в играх я и не встречал.Мало того,что он сам по себе отвращение вызывает,так ещё за него и играть приходится.Худший персонаж.Очень было жаль,что его нельзя сжечь заживо в самом начале игры...

-7
CRAZY rock GAME

Вообще то Тревор самый лучший персонаж в игре. Ты игру то проходил? Или только нарезки в you tube смотрел

0
Lvinomord CRAZY rock GAME

Он для школьников угарный, потому что в платье просыпается и мочится там же где спит. Если бы знал,то лучше бы не проходил ЭТО

-1
CRAZY rock GAME Lvinomord

Кто тебе сказал что я эту игру проходил, я пересказ сюжета смотрел, из всех он просто нравится. Игры от rockstar я вообще не прохожу, скучно слишком а пересказ можно посмотреть

0
kinoman and gamer

Полностью поддержу-за такого выб...ка(не нахожу другого слова) было отвратительно играть...понятно что он харизматичный и угарный для школоты(не понимающих разницу еще между хорошо и плохо)ну или для таких же выросших кретинов, но для адекватных людей...бррр...это существо вызывало лишь отвращение и омерзение(наверно самый отвратный персонаж за более чем 30-летний геймерский стаж у меня...но написан и сыгран он надо сказать великолепно-актеру и сценаристам-уважение)

п.с.понятно что серия ГТА полна такими персонажами но этот-прям их квинтэссенция.

0