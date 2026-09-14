Стивен Рут первым из актёров официально подтвердил свою роль в GTA 6

Стивен Рут подтвердил, что озвучивает Брайана Хедера в Grand Theft Auto VI. Это стало первым публичным подтверждением роли актёра в новой игре Rockstar Games, поскольку студия традиционно не раскрывает состав исполнителей до релиза.

Рут сообщил об участии в GTA 6 во время интервью, посвящённого его номинации на премию «Эмми» за сериал Apple TV+ "Бухта вдов". Актёр рассказал, что играет Брайана Хедера — наркокурьера и наставника Джейсона, одного из двух главных героев игры.

Для поклонников серии имя Рута может показаться знакомым даже без официального подтверждения. За несколько месяцев до признания фанаты сопоставляли голос актёра с репликами персонажей из трейлеров GTA 6 и расширенного показа игры, однако до сих пор это оставалось лишь предположением.

Стивен Рут известен по множеству ролей в кино и на телевидении. Среди наиболее заметных — Милтон в «Офисном пространстве» и Фучес в «Барри», а также работы в сериалах NewsRadio и других проектах. Теперь к его фильмографии официально добавилась и Grand Theft Auto VI.

Особенность ситуации заключается в том, что Rockstar Games крайне редко раскрывает актёрский состав своих игр заранее. Студия не публикует полный список исполнителей, а сами актёры обычно также не спешат рассказывать о своих персонажах. Поэтому признание Рута особенно примечательно: догадки сообщества наконец получили подтверждение непосредственно от участника разработки.

При этом о главных героях GTA 6 пока известно лишь то, что Rockstar сама решила раскрыть. Актёры, исполняющие роли Джейсона и Люсии, официально не названы, поэтому фанатам по-прежнему приходится искать подсказки в трейлерах и других материалах игры.

Таким образом, Брайан Хедер пока остаётся единственным персонажем GTA 6, чьего исполнителя удалось подтвердить напрямую. Рут фактически превратил одну из давних фанатских догадок в первый установленный факт об актёрском составе игры.