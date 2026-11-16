Недавно Xbox запустила необычную коллаборацию с DJ Khaled: в рамках этого проекта музыкант — взявший на себя роль «доктора Xbox» (Dr. Xbox) — выдаёт владельцам консолей «медицинские справки», позволяющие взять отгул ради игры в GTA 6. Вот только в самой справке GTA 6 даже не упоминается.

В новой публикации на сайте Xbox, написанной самим Халедом говорится, что предстоящая неделя станет крайне важной для мира видеоигр. По мнению автора, многим владельцам Xbox просто необходим хотя бы один выходной, чтобы справиться с «судорогами от геймпада» и последствиями ночных игровых сессий.

Очевидно, что этот маркетинговый ход призван продвигать GTA 6 на платформе Xbox. Халеда связывают тесные узы с Майами, буква «G» в «витамине G», по всей видимости, отсылает к GTA, а сама акция проходит за три дня до выхода игры. В статье прямо признается, что для игровой индустрии наступает важная неделя, и пользователям предлагается взять отгул — прикрывшись «липовой» медицинской справкой.

Этот маркетинговый ход — очередной пример того, как Xbox намекает на GTA 6, не называя саму игру. Ранее компания уже проводила похожую акцию: разыгрывала уникальную консоль Series X, спрятанную внутри чучела аллигатора. В анонсе конкурса было множество отсылок к Флориде — явный намёк на новую игру от Rockstar, — однако название проекта ни разу не прозвучало.

Скорее всего, официального подтверждения мы так и не дождёмся, но вывод напрашивается сам собой: Xbox вынуждена рекламировать выход GTA 6 на консолях Series X|S, не называя игру по имени. Вероятно, между PlayStation и Rockstar существует некое соглашение, согласно которому проект позиционируется преимущественно как эксклюзив для PS5. Разумеется, это не так, и прямого заявления об эксклюзивности никогда не было, однако в трейлерах GTA 6 подчёркивается, что «лучше всего игра работает на PS5».

В дебютном трейлере даже не было логотипа Xbox, хотя в нем перечислялись платформы, на которых можно будет запустить игру. Xbox также активно продвигает возможность облачного стриминга GTA 6, но даже здесь возникла путаница. Изначально могло показаться, что это единственный способ поиграть в GTA 6 на ПК. На деле же все иначе: на момент выхода игры на ПК она будет недоступна вовсе.