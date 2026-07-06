Стратегия Rockstar по запуску GTA VI рискует оставить игру без главного титула на The Game Awards 2026

Долгожданный релиз Grand Theft Auto VI, который индустрия заранее окрестила главным претендентом на титул «Игра года» (GOTY) на церемонии The Game Awards 2026, рискует остаться без главной награды. Причиной могут стать сжатые сроки голосования и специфика работы издателя с прессой.

Главная проблема позднего осеннего дебюта новой игры от Rockstar Games заключается в жестком регламенте премии. Дедлайн для подачи номинаций на TGA 2026 закроется в середине ноября. Победителей определяет международное жюри, состоящее из ведущих игровых журналистов и критиков, которые рискуют не успеть оценить масштабный проект до начала официального подсчета голосов.

По данным издания Polygon, эксперты опасаются, что без рассылки цифровых копий для обзоров у критиков не будет достаточно времени на полноценное прохождение экшена. Ситуацию усложняет инсайд журналиста Педро Энрике Лутти Липпе. По его словам, разработчики планируют полностью отказаться от практики удаленного рецензирования. Вместо этого Rockstar намерена организовать закрытые пресс-мероприятия на базе своих офисов, куда авторов будут приглашать для локального тестирования под строгим контролем.

На данный момент создатели GTA официально не подтвердили формат работы со СМИ на этапе запуска. Ожидается, что финальная маркетинговая стратегия и детальный план взаимодействия с масс-медиа будут раскрыты в ближайшие месяцы.

Релиз игры запланирован на 19 ноября для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.