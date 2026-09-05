Стрим актера Неда Люка из GTA 5 атаковали фанаты с требованиями добавить арабский и турецкий языки в GTA 6

Прямой эфир американского актера Неда Люка, подарившего голос и внешность Майклу Де Санте в Grand Theft Auto 5, оказался в центре внимания игрового сообщества. Чат трансляции заполонили массовые требования геймеров добавить поддержку арабского и турецкого языков в грядущую Grand Theft Auto 6.

Поток однотипных комментариев заметно раздражал актера. Люк отреагировал на наплыв пользователей в своей привычной саркастичной и резкой манере. Этот эпизод мгновенно разошелся по социальным сетям среди фанатов франшизы, подогрев и без того бурные дискуссии о локализации будущей игры.

В ходе общения со зрителями Нед Люк также иронично высказался по поводу главных героев новой части:

«Если бы они прислушивались к моему мнению, Джейсона бы вообще не было в игре, а Майкл снова стал бы главным героем в GTA 6».

Напомним, что в GTA 6 разработчики официально делают ставку на криминальный дуэт Джейсона и Лусии. Студия Rockstar Games решила отказаться от системы трех играбельных персонажей, которая использовалась в GTA V, и вернулась к двум протагонистам.

Игровое сообщество Ближнего Востока и Турции уже долгое время активно борется за появление официального перевода в тайтлах Rockstar, учитывая колоссальную популярность франшизы в этих регионах.

На сегодняшний день Rockstar Games не делала никаких официальных заявлений о поддержке арабского или турецкого языков на релизе. Подобные флешмобы в соцсетях и на стримах остаются исключительно личной инициативой фан-базы.