Стример под ником BrycexD объявил, что стал первым человеком в мире, прошедшим официальную релизную версию Grand Theft Auto 6. На завершение сюжетной кампании у него ушло ровно 39 часов, 38 минут и 22 секунды непрерывной игры без перерывов на сон.

Чтобы получить фору перед остальными игроками из США и Европы, автор марафона заранее прилетел в Новую Зеландию и полностью воссоздал своё рабочее место в доме у друга. Благодаря разнице во времени он смог запустить игру и начать прямой эфир на Twitch и YouTube в первую же секунду после локального запуска. По словам самого игрока, к моменту появления финальных титров он находился на ногах более 50 часов подряд и чувствовал себя полностью вымотанным.

«Мы сделали это! Я самый первый человек в мире, прошедший официальную релизную версию Grand Theft Auto 6! Теперь мне также принадлежит мировой рекорд по спидрану, так как я не спал больше 50 часов и не делал перерывов», — написал BrycexD в соцсети X, приложив скриншот финальных титров.

Марафон вызвал огромный ажиотаж среди зрителей: в пике за прохождением одновременно следили 14 тысяч человек на разных площадках, а за время трансляции аудитория оформила более 6,1 тысячи платных подписок на канал. Вскоре после BrycexD до финала добрался и популярный блогер iShowSpeed, однако именно BrycexD успел зафиксировать свой результат первым.

При этом в спидраннерском сообществе отмечают, что достижение пока носит неофициальный статус. Таблица лидеров Grand Theft Auto 6 на главном профильном ресурсе Speedrun.com откроется для верификации результатов только через 41 день после релиза, когда у игроков и модераторов появится чёткое понимание правил и возможных уязвимостей игры.