Стриминг - лишь начало: долгосрочная сделка Xbox и Take-Two затронет не только облачный сервис

Долгосрочное соглашение, заключённое между Xbox и Rockstar Games по поводу Grand Theft Auto 6, может оказаться более масштабным, чем предполагалось изначально. По словам журналиста The Verge Тома Уоррена, партнёрство выходит за рамки простого добавления игры в облачный сервис.

Поводом для обсуждения стал пост главы Xbox Аши Шармы. Она назвала появление GTA 6 в сервисе Xbox Cloud Gaming первым этапом десятилетнего стратегического партнёрства с компанией Take-Two Interactive, владеющей Rockstar. По словам Шармы, проект уже установил рекорд по предзаказам в Microsoft Store, а владельцы консолей прошлого поколения Xbox One смогут запустить игру через облако в день релиза.

Комментируя заявление топ-менеджера, Том Уоррен отметил, что условия сделки выходят за рамки одного лишь облачного запуска. На вопросы читателей о подробностях контракта журналист ответил, что новое долгосрочное лицензионное соглашение для Xbox очевидно подразумевает и другие направления работы.

Согласно официальным данным, обладатели Xbox One получат доступ к игре с первого дня через Xbox Cloud Gaming при условии покупки цифровой копии в Microsoft Store. На консолях Sony дистанционный запуск будет ограничен функцией Remote Play на PS5 и портативных устройствах вроде PlayStation Portal. Версия для ПК по-прежнему не имеет официального окна релиза.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.