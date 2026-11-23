Многие считают, что Лусия Каминос из Grand Theft Auto 6 - первая женщина-протагонист в истории серии, и ошибаются. В первой GTA было восемь выбираемых персонажей, четверо из которых - женщины, а в GTA 2 для Game Boy Color можно было играть за Кэнди или Гретхен (наряду с кучей других мужчин) вдобавок к Клоду Спиду из версии для PlayStation.

Но оставив эту важную придирку в стороне, нельзя отрицать: Лусия - первая женщина-протагонист GTA с тех пор, как серия превратилась в того самого колосса, поглощающего культуру. В беседе с CBC в программе As It Happens ветеран GTA Брайан Бэглоу заявил, что, по его мнению, это "давно, давно назрело".

Бэглоу, указанный в титрах оригинальной GTA как сценарист, рассказал, что во времена GTA 1 у разработчиков не было даже сценария.

Мы начинали с технической демки, способа перемещаться по городу… Я подключился, чтобы уже после постройки уровней добавить сюжет, добавить сценарий. Мы все придумывали на ходу… приходилось залезать в каждый криминальный фильм, каждое ограбление, каждую авантюру, каждый полицейский сериал, каждую криминальную драму и вытаскивать элементы, которые, как я надеялся, найдут отклик у людей.

Бэглоу по праву гордится тем временем, что провел в работе над столь важной серией, но, бросая взгляд в прошлое, он видит и поводы для критики.

С репрезентацией женщин у нас все было не очень хорошо, и это мягко говоря. Так что я в восторге от того, что у нас теперь есть не просто женщина-протагонист, а женщина-протагонист латиноамериканского происхождения. Давно пора было это сделать! Мне не терпится поскорее взяться за игру и посмотреть, насколько глубоко проработан этот аспект!