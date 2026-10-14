Студия хотела избежать переработок при создании GTA 6, но не все сотрудники Rockstar согласны, что ей это удалось

После выхода Red Dead Redemption 2 в Rockstar Games пересмотрели подход к организации труда. Разработка игры сопровождалась длительными периодами переработок: некоторым сотрудникам приходилось работать по 60 часов в неделю на протяжении нескольких месяцев. Руководство пообещало, что при создании Grand Theft Auto VI ситуация изменится.

Как рассказала Bloomberg руководитель издательского направления Дженнифер Колбе, Rockstar решила увеличить штат, тщательнее планировать производство и реалистичнее оценивать сроки выполнения задач. Компания также ввела оплачиваемый отпуск в обмен на сверхурочную работу, а в некоторых случаях — дополнительную оплату.

Колбе утверждает, что условия стали лучше по сравнению с разработкой Red Dead Redemption 2. При этом она признаёт, что ситуация не была идеальной: отдельные сотрудники всё ещё сообщали о переработках, и руководитель не считает правильным оспаривать их личный опыт.

Масштаб GTA 6 делает соблюдение сроков особенно сложной задачей, однако Rockstar заявляет, что не хочет завершать проект за счёт постоянных сверхурочных. По словам руководства, компания изменила подход к производству и гордится достигнутым прогрессом, хотя полностью исключить проблемы с рабочей нагрузкой ей не удалось.