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В Голливуде состоялась премьера экранизации Street Fighter: критики сравнивают фильм с "Кровавым спортом" на стероидах
GTA VI планировали делать параллельно с Red Dead Redemption II, но проект отодвинули на годы
Жуткий карточный рогалик Near Mint выйдет в раннем доступе 11 ноября
Состоялся релиз дополнения Total Trampage для ретро-шутера Darkenstein 3D
Аналитики назвали планы китайской CXMT обогнать Samsung и SK hynix по DDR5 "бумажным тигром"
Дата релиза GTA VI 19 ноября выглядит всё более реалистичной - Rockstar продолжает дорабатывать игру
Студия Rockstar выросла почти вдвое ради GTA 6 - над игрой работает более 4700 человек
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GTA 6 может выйти на ПК уже в начале 2027 года: почему Rockstar способна отказаться от многолетнего ожидания
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Корпус-аквариум DEEPCOOL CG530U 4F черный
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