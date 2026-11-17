Сеть ресторанов быстрого питания Subway решила присоединиться к ажиотажу вокруг Grand Theft Auto VI и представила сэндвич в стиле грядущего хита.

Компания объявила, что провела тематический «рескин» своего фирменного сэндвича Cubano Pulled Pork Melt специально к релизу игры. Новинка получила название Vice City Cubano, однако есть один нюанс — попробовать её можно исключительно в Майами. Сэндвич доступен в двух размерах (15 и 30 сантиметров) и готовится на свежеиспечённом итальянском хлебе с копчёной рваной свининой, шварцвальдской ветчиной, расплавленным сыром проволоне, маринованными огурцами и горчицей.

В Subway уточнили, что заказать блюдо можно как в самих заведениях, так и с доставкой — для тех, кто не планирует вставать с дивана после выхода GTA 6.

Subway оказалась не единственной сетью фастфуда, решившей сыграть на популярности игры. Сеть Popeyes также запускает тематический куриный сэндвич в стиле Вайс-Сити под названием Spice City — он будет доступен в течение недели начиная с 19 ноября в ресторанах-участниках и на доставку. Кроме того, ряд заведений и магазинов в Майами заключил официальное партнёрство с Rockstar для выпуска тематических блюд и напитков. Самой яркой коллаборацией стала акция с флоридской бургерной сетью Skinny Louie.

Её заведения до конца года полностью превратили в Burger Shot — культовую закусочную из вселенной GTA. Рестораны сменили вывески, меню, упаковку и даже униформу сотрудников. Маркетинговый охват Rockstar достиг таких масштабов, что к волне хайпа начали подключаться даже бренды без официальных контрактов со студией.

Релиз GTA 6 состоится уже в этот четверг, 19 ноября, на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзагрузка игры уже открыта — и тянуть с ней не стоит, ведь дистрибутив весит внушительные 210 ГБ.