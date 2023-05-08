Судя по вакансиям Rockstar Games, основной сюжет Grand Theft Auto 6 полностью написан ©

Несмотря на отсутствие официальных новостей непосредственно от Rockstar Games, новые объявления о вакансиях могут дать фанатам представление о том, в каком направлении движется Grand Theft Auto 6 в следующем цикле разработки.

Rockstar Games набирает на полную ставку режиссера озвучки Grand Theft Auto 6, что позволяет предположить, что основной сюжет и сценарий игры уже полностью написаны. Новое объявление о вакансии требует, чтобы нанимаемый немедленно приступил к работе в нью-йоркской студии Rockstar Games, подразумевая, что запись голоса для Grand Theft Auto 6 начнется в ближайшее время. Режиссер озвучки будет руководить талантами проекта, сотрудничать с писательским и дизайнерским отделами, а также укреплять диалоговую структуру игры для финального релиза. Кроме того, новый сотрудник Rockstar Games будет работать с другими режиссерами, чтобы найти таланты для озвучивания определенных ролей в игре.

Rockstar Games разместила новое объявление о вакансии специалиста по захвату движения наряду с объявлением о вакансии режиссера озвучивания. Специалист по захвату движения будет способствовать обширному процессу захвата данных о лице и теле актеров для GTA 6. Сканирование лица и тела проводится одновременно с записью голоса, а это значит, что GTA 6 может быть уже далеко в разработке с законченным основным сюжетом и завершенным сценарием. GTA 5 прошла через очень похожий процесс до своего первого релиза в 2013 году.

Эти новые объявления о вакансиях являются многообещающим знаком для разработки GTA 6 в 2023 году. Новая игра может быть ближе, чем поклонники изначально предполагали.