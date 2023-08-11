Судя по всему, Grand Theft Auto 6 находится в разработке уже почти десять лет

В прошлом году произошла крупная утечка информации о прогрессе Rockstar Games в разработке игры, в результате которой игроки получили подробное представление о ранних кадрах из игры.
Take-Two уже подтвердила, что проект очень амбициозен, и Rockstar Games стремится к совершенству. Студия, возможно, потратила на это более половины десятилетия, причем игра находилась в разработке еще до выхода Red Dead Redemption 2.
Согласно профилю в LinkedIn, работа над GTA 6 велась еще в 2015 году.
Почему это важно: С каждым поколением AAA-игры становятся все более продолжительными. Это также может означать, что следующая игра GTA может выйти только через десять лет.
Как выяснил один из пользователей Reddit, бывший сотрудник Rockstar работал над GTA 6 в 2015 году.
Это означает, что игра находится в разработке уже не менее восьми лет. Поскольку в профиле указан только опыт самого разработчика, не исключено, что ранние работы над игрой начались еще до 2015 года.
Недавно Take-Two намекнула, что релиз GTA 6 состоится в 2024-2025 годах. Таким образом, цикл разработки игры составит около одного полного десятилетия, что, возможно, сделает ее самым трудоемким проектом в индустрии.
Нередко студии приступают к работе над новыми проектами сразу после выхода игры. Однако Rockstar Games выпустила Red Dead Redemption 2 именно в этот период.
Возможно, это еще один намек на невероятные амбиции студии в отношении GTA 6. Несмотря на то что такая потрясающая игра, как Red Dead Redemption 2, готовится к выходу в 2018 году, разработчик уже приступил к работе над следующей частью Grand Theft Auto.
В профиле LinkedIn также упоминается о продолжении Bully. Это является дополнительным подтверждением того, что Bully 2 в какой-то момент находилась в разработке, но, по различным данным, игра была отменена студией.
Каждая новая информация о GTA 6 вызывает все больший ажиотаж вокруг игры. Однако в последнее время Rockstar Games подверглась критике за очередное неудачное переиздание Red Dead Redemption.
Тем не менее, студия пока не разочаровывает аудиторию новыми играми. Rockstar Games продолжает выпускать игры, определяющие жанр, на протяжении последних 15 лет, и GTA 6 может стать еще одним прекрасным дополнением к каталогу исключительных игр студии.
Если бы не сосали с мультиплеера то давно бы вышла 6-я
тогда не на что было бы делать 6ую
задолбали уже!
При нынешней скорости развития технологий, из 10 лет разработки, 7 лет можно выкинуть. На сегодня это сопоставимо как если бы начать разработку игры в 1980х годах а выпустить в 2000х.
Ну от части логично что они начали готовится уже сразу после выхода гта на пк, заметки и все такое пока львиная доля роков занята онлайном. И Так понятно что гта6 быть
Долгий срок разработки не говорит о качестве игры. Посмотрим как оно будет, рокстар в своих проектах пока не лажала, но посмотрим.
Как много Букав... Если коротко - игра разрабатывается с 2015 года.
Лишь бы разрабатывали только для новых соснолей и пк, а то в 2023 году увидим визуал уровня пятой части опять!
именно так и будет так как движок игры точно тот же без особых улучшений и прочего уверен вы уже раз сто видали в ютюбе где моддэры добавляли фотореализм картинке всего то побольше блеска да светяшек ночных посочнее вот и весь next-gen
Наверняка будет уровень 2го редемшена. То же самое, но в современном мире.
В целом сойдёт... лишь бы с анимацией не продегродировали бы.
Но эти моды красивы только ночью и особенно в дождь, днём в солнце они только отражений машинам добавляют, но они никак не исправят низко полигональные модели всего мира, систему частиц и мыльные текстуры, хотя я проходил версию Redux, где часть текстур подтянули, но в 2023 году это всё выглядит убого!
Десять веков!
десятки лет разработки и всего то часов 6 - 10 полноценной игры ( помните дюка и pray ? )
да не делают её 10 лет. они рдр2 делали после гта5
у них сотрудников несколько ТЫСЯЧ. не все же они клепали рдр 2.
а чё не 20?