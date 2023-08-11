Судя по всему, Grand Theft Auto 6 находится в разработке уже почти десять лет ©

В прошлом году произошла крупная утечка информации о прогрессе Rockstar Games в разработке игры, в результате которой игроки получили подробное представление о ранних кадрах из игры.

Take-Two уже подтвердила, что проект очень амбициозен, и Rockstar Games стремится к совершенству. Студия, возможно, потратила на это более половины десятилетия, причем игра находилась в разработке еще до выхода Red Dead Redemption 2.

Согласно профилю в LinkedIn, работа над GTA 6 велась еще в 2015 году.

Почему это важно: С каждым поколением AAA-игры становятся все более продолжительными. Это также может означать, что следующая игра GTA может выйти только через десять лет.

Как выяснил один из пользователей Reddit, бывший сотрудник Rockstar работал над GTA 6 в 2015 году.

Это означает, что игра находится в разработке уже не менее восьми лет. Поскольку в профиле указан только опыт самого разработчика, не исключено, что ранние работы над игрой начались еще до 2015 года.

Недавно Take-Two намекнула, что релиз GTA 6 состоится в 2024-2025 годах. Таким образом, цикл разработки игры составит около одного полного десятилетия, что, возможно, сделает ее самым трудоемким проектом в индустрии.

Нередко студии приступают к работе над новыми проектами сразу после выхода игры. Однако Rockstar Games выпустила Red Dead Redemption 2 именно в этот период.

Возможно, это еще один намек на невероятные амбиции студии в отношении GTA 6. Несмотря на то что такая потрясающая игра, как Red Dead Redemption 2, готовится к выходу в 2018 году, разработчик уже приступил к работе над следующей частью Grand Theft Auto.

В профиле LinkedIn также упоминается о продолжении Bully. Это является дополнительным подтверждением того, что Bully 2 в какой-то момент находилась в разработке, но, по различным данным, игра была отменена студией.

Каждая новая информация о GTA 6 вызывает все больший ажиотаж вокруг игры. Однако в последнее время Rockstar Games подверглась критике за очередное неудачное переиздание Red Dead Redemption.

Тем не менее, студия пока не разочаровывает аудиторию новыми играми. Rockstar Games продолжает выпускать игры, определяющие жанр, на протяжении последних 15 лет, и GTA 6 может стать еще одним прекрасным дополнением к каталогу исключительных игр студии.