Судя по всему, Rockstar Games по-прежнему намерена выпустить Grand Theft Auto 6 в 2025 году

Несмотря на слухи о возможной задержке GTA 6, Rockstar Games по-прежнему планирует выпустить игру в 2025 году. Это стало известно благодаря сообщениям на LinkedIn, где компания объявила о поиске специалистов для своей команды, работающей над проектом.

Посты, опубликованные специалистом по найму Эйлид МакИннес, явно подтверждают, что внутри компании считают 2025 год важным для выпуска игры. Несмотря на отсутствие официальной даты, ориентировочно GTA 6 выйдет в конце 2025 года.

Однако учитывая масштаб игры и тенденции в игровой индустрии, существует вероятность, что релиз будет перенесен. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер предполагает, что игра может выйти в 2026 году, несмотря на планы Rockstar.