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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 838 оценок

Судя по всему, Rockstar Games по-прежнему намерена выпустить Grand Theft Auto 6 в 2025 году

butcher69
Новости

Несмотря на слухи о возможной задержке GTA 6, Rockstar Games по-прежнему планирует выпустить игру в 2025 году. Это стало известно благодаря сообщениям на LinkedIn, где компания объявила о поиске специалистов для своей команды, работающей над проектом.

Посты, опубликованные специалистом по найму Эйлид МакИннес, явно подтверждают, что внутри компании считают 2025 год важным для выпуска игры. Несмотря на отсутствие официальной даты, ориентировочно GTA 6 выйдет в конце 2025 года.

Перенос GTA 6, релиз Silksong, изменение Ubisoft, никаких эксклюзивов - Джейсон Шрайер поделился прогнозами на 2025 год

Однако учитывая масштаб игры и тенденции в игровой индустрии, существует вероятность, что релиз будет перенесен. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер предполагает, что игра может выйти в 2026 году, несмотря на планы Rockstar.

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Комментарии: 29
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

судя по всему сегодня осень, т.к. за окном дождь грязь и плюс 5.

5
JustA_NiceGuy

А у меня весна... Солнце, птички поют, +13. Через несколько дней снова будет +3 ))
Не люблю такое.

0
AchingGarrison JustA_NiceGuy

Вы не из Беларуси?:-)

0
Лидер X AchingGarrison

В Беларуси ща 2 градуса, скорее всего он из Украины

0
Русик_96 AchingGarrison

нет я из Майями

0
BOR-IS-BRITVA Русик_96

ты из деревни пердяевка людям то хоть не гони

0
Just-a-your-King

Судя по всему, новости о судя по всему, буду выходить каждую неделю вплоть до выхода игры...
Самим не надоело одно и тоже из раза в раз

2
BLATNOY1

Они сделают новость и на отсутствие новостей

0
Темный-Властелин

судя по всему, судя по всему

0
Лидер X

Я очень надеюсь что она выйдет в этом году

2
AchingGarrison

Вот "тенденции в игровой индустрии" и настараживают.Вспомнил Сектор Газа.Кого-то подсижу,кому-то подлижу. Начальником ядрёным я очень быть хочу.Когда жопа пытается усидеть на всех стульях,булки расходяться и ... ну сами знаете.

0
islamelmurzaev

песня где одни маты ? не песня а обучалка чтоб матерится научиться.

-3
AchingGarrison islamelmurzaev

Да ты такой весь безматэрный. Вот скажи,если ЖОПА есть,почему не должно быть такого слова? И я не об этом писал. О тенденциях весьма смутных...

0
Темный-Властелин

я видал булки которые садятся на 5 стульев одновременно, аналогия не очень удачная)

0
HighForbes

По мне вряд ли выйдет в этом году. Второго то трейлера до сих пор не нет

0
K0t Felix

Даже Шрайер утверждает, что будет перенос на 26-й

-3
Миханик Шестеренкин

Второй трейлер пятерки вышел через 1,5 года.

0
HighForbes K0t Felix

Да и рокстары полируют свои игры до идеала.

0
JustA_NiceGuy

Сама Rockstar подтверждала, что выйдет в 25, переносов не будет, всё идёт по плану. Вам трейлер представили ещё год назад! И это не типичный синематик от Ubisoft.

2
Темный-Властелин K0t Felix

если выйдет 31го дека, то это не совсем перенос)

0
Pidv537

Кто бы мог подумать?

0
SERGEY-SP

До выхода 6090 ещё далеко, может к этому времени и на пк выйдет!

0
Темный-Властелин

несколько месяцев бессонных ночей, оно того стоит, я бы и сам отработал на работе пару месяцев ради гта 6

0
Бомбардировщик

Сделают сто проц соевую поделку для пориджей.

0
Пользователь ВКонтакте

Верим?! // Антон Кондаков

-1
BigusDickus

а я намерен стать раввином Багдада и покрестить далай ламу. 27 год, думаю

-1
Dementor

В этом или в следующем, вообще бәрабәр....

-1
SERGEY-SP

Ну ну выпустят они! Перенесут как пит дать!

-1