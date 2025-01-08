Судя по всему, Rockstar Games по-прежнему намерена выпустить Grand Theft Auto 6 в 2025 году

Несмотря на слухи о возможной задержке GTA 6, Rockstar Games по-прежнему планирует выпустить игру в 2025 году. Это стало известно благодаря сообщениям на LinkedIn, где компания объявила о поиске специалистов для своей команды, работающей над проектом.
Посты, опубликованные специалистом по найму Эйлид МакИннес, явно подтверждают, что внутри компании считают 2025 год важным для выпуска игры. Несмотря на отсутствие официальной даты, ориентировочно GTA 6 выйдет в конце 2025 года.
Однако учитывая масштаб игры и тенденции в игровой индустрии, существует вероятность, что релиз будет перенесен. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер предполагает, что игра может выйти в 2026 году, несмотря на планы Rockstar.
судя по всему сегодня осень, т.к. за окном дождь грязь и плюс 5.
А у меня весна... Солнце, птички поют, +13. Через несколько дней снова будет +3 ))
Не люблю такое.
Вы не из Беларуси?:-)
В Беларуси ща 2 градуса, скорее всего он из Украины
нет я из Майями
ты из деревни пердяевка людям то хоть не гони
Судя по всему, новости о судя по всему, буду выходить каждую неделю вплоть до выхода игры...
Самим не надоело одно и тоже из раза в раз
Они сделают новость и на отсутствие новостей
судя по всему, судя по всему
Я очень надеюсь что она выйдет в этом году
Вот "тенденции в игровой индустрии" и настараживают.Вспомнил Сектор Газа.Кого-то подсижу,кому-то подлижу. Начальником ядрёным я очень быть хочу.Когда жопа пытается усидеть на всех стульях,булки расходяться и ... ну сами знаете.
песня где одни маты ? не песня а обучалка чтоб матерится научиться.
Да ты такой весь безматэрный. Вот скажи,если ЖОПА есть,почему не должно быть такого слова? И я не об этом писал. О тенденциях весьма смутных...
я видал булки которые садятся на 5 стульев одновременно, аналогия не очень удачная)
По мне вряд ли выйдет в этом году. Второго то трейлера до сих пор не нет
Даже Шрайер утверждает, что будет перенос на 26-й
Второй трейлер пятерки вышел через 1,5 года.
Да и рокстары полируют свои игры до идеала.
Сама Rockstar подтверждала, что выйдет в 25, переносов не будет, всё идёт по плану. Вам трейлер представили ещё год назад! И это не типичный синематик от Ubisoft.
если выйдет 31го дека, то это не совсем перенос)
Кто бы мог подумать?
До выхода 6090 ещё далеко, может к этому времени и на пк выйдет!
несколько месяцев бессонных ночей, оно того стоит, я бы и сам отработал на работе пару месяцев ради гта 6
Сделают сто проц соевую поделку для пориджей.
Верим?! // Антон Кондаков
а я намерен стать раввином Багдада и покрестить далай ламу. 27 год, думаю
В этом или в следующем, вообще бәрабәр....
Ну ну выпустят они! Перенесут как пит дать!